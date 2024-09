Dudek non ha dubbi: “Ter Stegen è un po’ peggio di Szczesny”

Jerzy Dudek ha dichiarato che Marc-André Ter Stegen, il portiere e capitano del Barcellona recentemente infortunato , è "un po' peggio" di Wojciech Szczesny, il favorito per sostituire il tedesco in blaugrana.

Parlando a Goal Polonia, il portiere campione d'Europa col Liverpool nel 2005 , ha descritto l'ex estremo difensore della Juventus come "un portiere completamente diverso da Ter Stegen". Dudek, inoltre , ha sottolineato che "il Barcellona gioca un sistema leggermente diverso, con un sacco di gioco corto da parte del portiere in area di rigore".

Wojciech ha annunciato il suo ritiro dal calcio dopo aver giocato con la Polonia ai Campionati Europei in Germania, ma sembra aver cambiato la sua decisione di fronte allo stuzzicante interesse del Barça.

Szczesny Ha alle spalle 15 anni di carriera da calciatore professionista, avendo giocato principalmente con l'Arsenal, dove ha esordito sotto la guida di Arsène Wenger, con la Roma, dove ha trascorso due anni in prestito dal club londinese, e con la Juventus, dove ha trascorso le ultime sette stagioni .

"Grazie a tutti per 7 anni di amore - ha detto Wojciech sabato scorso prima di Juventus-Napoli -, ma soprattutto per quello dimostrato nell’ultimo mese nel quale mi avete fatto sentire rispettato e amato, pur sapendo che non avrei più potuto ripagarvi con le parate. Mi avete fatto sentire a casa, questa é casa mia e tutti voi siete la mia famiglia".