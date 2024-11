La squadra parigina è stata battuta di misura dal Bayern Monaco nell'ultimo turno di Champions League e il cammino in Europa si è fatto più complicato che mai. Il PSG, che in Ligue 1 continua a dettare legge, fuori dai confini nazionali in questo inizio di stagione ha faticato parecchio. Al momento Barcola e compagni sarebbero clamorosamente eliminati dalla Champions (4 punti in 5 gare). Una situazione difficile da sostenere e Dugarry ha rincarato la dose puntando il dito contro il tecnico della squadra.

L'attacco di Dugarry a Luis Enrique

Dugarry è andato dritto al punto: "Non possiamo lasciare fuori l'allenatore dal discorso sulle responsabilità di quanto sta accadendo. È lui che mette insieme questi giocatori. Non è responsabile al 100% perché propone anche cose interessanti, ma abbiamo il diritto di aspettarci qualcosa di meglio, non solo un pressing alto. Non ho capito la sua decisione di impostare un 4-4-2 con quattro centrocampisti centrali e un attacco sorprendente con Barcola e Dembélé. Come ti può venire in mente una cosa del genere? Mai un allenatore del PSG ha avuto tanta libertà quanto Luis Enrique. Conoscevo già questo tipo di allenatore con Van Gaal al Barcellona. Sono convinti di essere dei geni, ma senza Messi e Neymar e altri fenomeni sono solo degli incompetenti".