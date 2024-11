Rabiot difeso da Dugarry: “Lo flagelliamo al centro di Parigi?”

"Rabiot è l'unico che deve scegliere cosa fare della sua carriera": parole di Christophe Dugarry, ex attaccante dell'Olimpique Marsiglia, attuale squadra del centrocampista

Michele Bellame 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 23:27)

Tra Marsiglia e Parigi, città e squadre, non corrono proprio buoni rapporti. Lo sa anche Adrien Rabiot, che quest'estate, si è accasato all'OM dopo essere stato alle giovanili del Paris Saint Germain. Il suo trasferimento, ha scatenato le ire di tanti frustrati che, attraverso i social network, hanno insultato il centrocampista francese. A prendere le difese di quest'ultimo è Christophe Dugarry, che negli anni novanta è stato attaccante dell'OM, nonché della nazionale francese.

"Vogliamo frustarlo sugli Champs-Élysées? Sono scioccato dagli insulti" Rabiot, è stato dal 2010 al 2012 nelle giovanili dei parigini, per poi approdare in prima squadra, rimanendoci fino al 2019: ha collezionato ben 227 presenze mettendo a segno 24 gol; in seguito, si è trasferito alla Juventus. Il suo passaggio ai rivali dell'OM, non ha fatto piacere ai supporters della sua ex squadra.

In diretta radiofonica, durante RMC Sport, ne prende le difese un ex attaccante proprio della squadra attuale di Rabiot, Christophe Dugarry, il quale si dice: "Sono scioccato che si possano giustificare le minacce e gli insulti per un passaggio di calciomercato. Addirittura i ricatti...! Che lui abbia trascorso le giovanili nel Paris, non è una giustificazione per non cambiare squadra e scegliere una rivale".

Continua Dugarry: "Se fosse tifoso del Marsiglia, che cosa vogliamo fare? Arderlo vivo? Magari in pubblica piazza sugli Champs-Élysées, prima di frustarlo e flagellarlo?". L'ex attaccante prende evidentemente le sue difese, concludendo il suo intervento radio con quest'ultima dichiarazione: "Lui dev'essere l'unico a scegliere cosa fare della sua carriera. Non si deve né giustificare, né spiegarsi. Ma purtroppo, questo, non tutti lo capiscono".

Dugarry è stato un attaccante francese che ha vinto sia i mondiali in casa nel 1998, sia gli europei in Belgio e Olanda nel 2000, a danno dell'Italia in finale. Dugarry è una bandiera del Bordeaux, che da quest'anno gioca in quarta serie francese. Con le Rondinelle è stato prima dall'88 al 1996, e poi dal '99 al 2003. In mezzo, l'esperienza al Milan, al Barcellona, ed all'Olimpique Marsiglia. Dopo un anno al Birmingham, ha chiuso la carriera in Qatar, nel 2005.