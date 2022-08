E’ sempre North West derby: lo United perde e Carragher “sfotte” Neville…

La leggenda del Liverpool, oggi commentatore di Sky Sports, dileggia su Twitter il collega ed ex stella dei Red Devils dopo il ko degli uomini di Ten Hag contro il Brighton nella prima di Premier. Aveva cominciato Gary sabato però…

Jamie Carragher ha preso in giro Gary Neville dopo la sconfitta del Manchester United nella prima giornata di Premier League. L’iconico ex difensore del Liverpool viene spesso coinvolto nell’umorismo sui social insieme al suo collega di Sky Sports. È successo di nuovo dopo il ko dei Red Devils contro il Brighton.

Domenica gli uomini di Ten Hag sono caduti in casa 1-2 contro una squadra che nella sua storia non aveva mai vinto a Old Trafford. Una doppietta nel primo tempo di Pascal Gross ha assicurato la vittoria agli ospiti, nonostante un autogol di Alexis MacAllister nella ripresa.