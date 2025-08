Egitto in lutto: è morto a 36 anni Mohamed Bonga, portiere della Nazionale

Mohamed Abou el Naga, conosciuto come Bonga, portiere della Nazionale egiziana e del Wadi Degla, è morto a 36 anni per complicazioni legate a una malattia epatica. Ricoverato da giorni e poi trasferito in terapia intensiva, è deceduto il 2 agosto

Silvia Cannas Simontacchi 4 agosto - 12:49

Era in coma da diversi giorni Mohamed Abou el Naga, conosciuto da tutti come Bonga, deceduto il 2 agosto a soli 36 anni a causa delle complicazioni legate a una malattia epatica. Il portiere della nazionale egiziana e del Club Wadi Degla era stato ricoverato per problemi digestivi ed epatici, che avevano portato alla diagnosi di ittero.

In un primo momento, le sue condizioni sembravano in lieve miglioramento, ma venerdì era stato trasferito in terapia intensiva, dove è poi deceduto poche ore dopo. Solo pochi mesi fa, Bonga era stato convocato dal CT Wael Riad per disputare le gare valide per la convocazione alla Coppa d'Africa.

Mohamed Bonga, i messaggi di cordoglio — Oltre all'esperienza in nazionale, Mohamed Bonga era un punto di riferimento tra i pali del Wadi Degla, squadra con cui, lo scorso anno, era stato tra i protagonisti del ritorno nella Premier League egiziana dopo quattro stagioni nelle serie minori. In passato aveva anche vestito la maglia del Petrojet e dell'Al Merreikh.

Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Federazione Egiziana di Calcio, con un comunicato ufficiale firmato dal presidente Hany Abo Rida, dai membri del consiglio direttivo, dal direttore esecutivo e dal personale tecnico della nazionale. Il messaggio recita:

"Il presidente della Federazione calcistica egiziana, Hany Abo Rida, i membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, lo staff tecnico delle squadre nazionali e i dipendenti dell'Associazione piangono la scomparsa di Mohamed Abou El Naga 'Bonga', portiere della nazionale e del Wadi Degla Club".

Anche il Wadi Degla ha espresso il proprio dolore, dedicando al portiere un pensiero commosso sui profili social ufficiali: "Oggi è mancato Mohamed Abou el Naga 'Bonga', è un giorno triste che ha oscurato i nostri cuori".