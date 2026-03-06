Elche, Rafa Mir accusato di violenza sessuale: rischia 10 anni di reclusione

Le motivazioni affondano per un presunto stupro avvenuto nel 2024, quando giocava nel Valencia pertanto Mir dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata a lesioni.

Quello dell'attaccante dell'Elche, Rafa Mir, è un momento tutt'altro che sereno. Infatti, se al termine della partita con l'Espanyol, disputata domenica 1 marzo e terminata 2-2, il giocatore è stato accusato di un presunto insulto razzista ai danni del calciatore avversario Omar El Hilali, in questi giorni la Procura della Repubblica ha ufficialmente chiesto una condanna a dieci anni e mezzo di carcere. Le motivazioni affondano per un presunto stupro avvenuto nel 2024, quando giocava nel Valencia. Pertanto Mir dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata a lesioni.

Elche, la ricostruzione dei fatti accaduti nel 2024 e le accuse nei confronti di Rafa Mir — Come riporta il quotidiano iberico Diario As, il calciatore spagnolo avrebbe effettuato una penetrazione senza il consenso della vittima, una donna di 21 anni. Motivo per cui l'accusa ha chiesto nove anni di reclusione. Ma non è tutto, perché gli sono stati comminati anche altri reati come aggressione fisica e danni morali che hanno favorito la richiesta di altri diciotto mesi di carcere, per un totale di oltre dieci anni di reclusione.

L'accusa richiede anche sette anni di libertà vigilata e l'interdizione dallo svolgimento di qualsiasi attività. Questa è la pena che rischierà di scontare Rafa Mir. Il calciatore non potrà avvicinarsi a meno di 500 metri dalla donna vittima di violenza e dovrebbe pagare un risarcimento che ammonta a 64.000 €.

Nel procedimento della Procura c'è anche un altro calciatore che risponde di molestia sessuale — Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, nel procedimento della Procura sarebbe presente anche il portiere cileno Pablo Jara. Anche quest'ultimo è accusato per i fatti della stessa sera in cui si sarebbe consumato lo stupro da parte di Rafa Mir. Il portiere è accusato di molestie sessuali nei confronti di un'altra donna. Pablo Jara dovrà inoltre risarcire economicamente la vittima e difendersi da una richiesta di tre anni di reclusione.

