Elogi a Simeone, aspre critiche verso Lewandowski: le reazioni social di Barça-Atlético

I tifosi del Barcellona attaccano Lewandowski, dimenticando, probabilmente, chi è il capocannoniere de LaLiga.

Lorenzo Maria Napolitano 22 dicembre 2024 (modifica il 22 dicembre 2024 | 21:51)

Il Barcellona ha perso l'ennesima partita del suo ultimo mese, e ancora una volta in casa. Sembra ormai molto lontano il team che aveva messo a ferro e fuoco l'Europa tra settembre e ottobre, tant'è che a suon di sconfitte e meri pareggi i catalani hanno anche perso la vetta de LaLiga. E, stavolta, la sconfitta è arrivata contro l'Atlético Madrid, che da quando è allenato da Simeone non era mai riuscito a strappare tre punti in Catalogna.

Con questa vittoria, i Colchoneros chiudono il loro 2024 da primi in classifica. Il Real Madrid infatti anche con una vittoria non riuscirebbe ad acciuffare la squadra del Cholo Simeone, dato che è al momento lontana quattro punti. Il match del sabato sera era sentitissimo in Spagna, dato che da qui si sarebbe capito qual è la squadra più pronta per candidarsi come favorita per la vittoria del campionato.

Le reazioni social di Barcellona-Atlético Madrid — Come prevedibile, i tifosi del Barça non hanno affatto digerito questa sconfitta. Diversi calciatori hanno disputato una buonissima partita, come Raphinha, il più frizzante dei suoi, il subentrato Dani Olmo e l'apprezzatissimo Pedri. Il numero 8 ha ottenuto diversi consensi tra i tifosi: il suo gol, ma anche il suo assist per l'ala brasiliana da centrocampo, sono solo alcuni momenti in cui il centrocampista spagnolo ha mostrato il suo grande potenziale.

Stessa cosa non si può dire di Lewandowski, che non ha giocato la sua miglior partita da quando veste la maglia del Barcellona. Al polacco, i tifosi hanno fatto pesare eccome questa brutta prestazione. Alcuni, addirittura, chiedono che l'ex Bayern Monaco venga fatto sedere in panchina nei prossimi incontri, forse dimenticando che è ancora il capocannoniere sia de LaLiga che della Champions League.

Non sono mancati meme su X che rendessero l'idea di quanto accaduto nel campionato spagnolo in questo mese. Il Barcellona ha incassato sonore sconfitte, mentre l'Atlético è stato un rullo compressore capace di inanellare una serie di successi molto importanti. Proprio così Simeone si è preso, stanotte, il primato ne LaLiga, grazie alla straordinaria costanza del suo Atlético.

Barca at top of the La Ligapic.twitter.com/hhNjdPLRFK

— Troll Football (@TrollFootball) December 21, 2024

Sponda Atlético, invece, sono arrivati tantissimi messaggi per ringraziare la squadra di questo grande risultato. È arrivato anche un commento, sotto il post del club, da parte dell'ex leggenda Futre, che ha scritto: "Non smettere mai di credere". Tra l'altro, questa sera Simeone ha ottenuto la vittoria in perfetto stile Atlético, registrando pochissimi tiri, subendone parecchi, ma rivelandosi alla fine più preciso. Il Barcellona ha infatti tirato 19 volte verso la porta di Oblak, mentre gli ospiti soltanto 5 volte. Ciò ha portato i social a creare diverse esilaranti immagini per celebrare il tecnico argentino, come questa...

xG in Barcelona vs. Atlético:

Barça: 2.59

Atleti: 0.26