Eriksson aveva un debito di 8 milioni di sterline: la sua villa è in vendita

L'ex commissario tecnico dell'Inghilterra, Sven-Göran Eriksson, ha lasciato un debito di 8,6 milioni di sterline e la sua proprietà a Sunne (Danimarca) è ora in vendita.

Durante i cinque anni alla guida della Nazionale inglese, ha ottenuto risultati notevoli, conducendo l'Inghilterra ai quarti di finale nei Mondiali del 2002 e 2006, oltre che nell'Europeo del 2004. Ha anche vinto lo scudetto nel 2000 alla guida della Lazio. La sua morte ha provocato grande scompiglio nel mondo dello sport, con numerosi tributi da parte di ex giocatori e colleghi.

La casa

La sua proprietà a Sunne, una tenuta privata che si affaccia sul lago, è stata messa in vendita per 1,8 milioni di sterline. Le trattative per la vendita della villa, che dispone di sette camere da letto e una spiaggia privata, sono iniziate a settembre.