derbyderbyderby calcio estero Erling Haaland investe nel mondo degli scacchi: “È un gioco incredibile che affina la mente”

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Erling Haaland investe nel mondo degli scacchi: “È un gioco incredibile che affina la mente”

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Il centravanti norvegese ha come obiettivo la crescita di questo sport per farlo diventare più accessibile al pubblico
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra i calciatori su cui Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, può contare trova il suo spazio Erling Haaland. Dal suo arrivo in Inghilterra nell'estate del 2022 dal Borussia Dortmund, infatti, l'attaccante norvegese ha messo in mostra tutto il suo incredibile talento e ha permesso ai Citizens di restare sempre ad altissimi livelli in campo nazionale ed internazionale. Così come tutti i calciatori, anche il classe 2000 ha degli hobby o decide di fare degli investimenti e, proprio grazie al secondo caso, è entrato a far parte nel mondo di un altro sport: gli scacchi.

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    Manchester, Inghilterra - 17 marzo 2026: Erling Haaland del Manchester City durante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

    Manchester City, Haaland investe nel mondo degli scacchi

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    A riportare la notizia è il The Guardian. Giovedì, il capitano della Nazionale norvegese è sbarcato ufficialmente nel mondo degli scacchi, acquistando la maggioranza delle quote di Chess Mates, l'azienda che controlla la Federazione Scacchistica della Norvegia. Haaland è un appassionato di questo sport che richiede molta concentrazione. Dopo aver raggiunto l'accordo, il The Guardian ha riportato anche delle dichiarazioni di Haaland che riguardano gli scacchi. Le sue parole: "Sono uno gioco incredibile che affina la mente e ha delle analogie con il calcio come il pensare in fretta, affidarsi all'istinto e pianificare le mosse in anticipo".

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    Haaland ha poi aggiunto: "Ho investito nella Federazione perché credo che il nuovo Total Chess World Championship possa rendere ancor più popolare questo sport in tutto il mondo". Tra l'altro, sabato scorso, all'arrivo dei Citizens presso il London Stadium in occasione del match di Premier League contro il West Ham poi terminato 1-1, il classe 2000 indossava il cappello della Federazione Scacchistica Norvegese.

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