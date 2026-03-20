Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

La squadra allenata da Carrick ha come obiettivo la qualificazione alla prossima edizione della Champions e stasera dovrà affrontare una trasferta differente

Jacopo del Monaco 20 marzo - 09:28

Tra le partite che andranno in scena in questo venerdì di calcio figura anche quella tra il Bournemouth ed il Manchester United e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 31 della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si giocherà presso il Vitality Stadium. Nel girone d'andata, i due club hanno giocato contro a metà dicembre dando vita ad un rocambolesco 4-4: Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Cunha per i Red Devils; Semenyo, Evanilson, Tavernier e Kroupi per le Cherries.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Bournemouth-Manchester United, dove vedere la partita — Aspettando i risultati delle altre squadre, i padroni di casa possono ancora sperare di andare in zona Europa. Gli ospiti, dal canto loro, vogliono difendere il loro posto in zona Champions League. L'anticipo della massima divisione inglese tra Bournemouth e Manchester United sarà visibile su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Uno. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Fai click sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano le due squadre all'incontro — In questo momento, il Bournemouth allenato dallo spagnolo Andoni Iraola occupa la decima posizione in classifica avendo collezionato 41 punti, gli stessi che ha il Fulham. Dopo la vittoria per 1-2 in casa dell'Everton risalente a poco più di un mese fa, i rossoneri della Premier League ben quattro pareggi consecutivi, tre di questi terminati a reti bianche contro West Ham, Brentford e Burnley, mentre la partita contro il Sunderland è terminata con il risultato di 1-1.

Il Manchester United allenato dall'ex centrocampista Michael Carrick, dal canto suo, si trova al terzo posto coi suoi 54 punti, quindi l'obiettivo è la qualificazione alla massima competizione europea dopo una stagione senza partecipazione a nessuno torneo internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 in casa del West Ham, i Red Devils hanno collezionato tre vittorie contro Everton (0-1), Crystal Palace (2-1) e nello scontro diretto in zona Champions contro l'Aston Villa (3-1) ed una sconfitta contro il Newcastle (2-1).

Probabili formazioni — La squadra di casa, causa infortunio, dovrà fare a meno di Kluivert, Cook e Gannon-Doak mentre la presenza di Julio Soler è in dubbio. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione gli infortunati Dorgu e Martínez, mentre è in dubbio Mazraoui.

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson. Allenatore: Iraola

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, B. Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Hoeneß

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.