derbyderbyderby streaming Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Premier League

Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE - immagine 1
La squadra allenata da Carrick ha come obiettivo la qualificazione alla prossima edizione della Champions e stasera dovrà affrontare una trasferta differente
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra le partite che andranno in scena in questo venerdì di calcio figura anche quella tra il Bournemouth ed il Manchester United e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 31 della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si giocherà presso il Vitality Stadium. Nel girone d'andata, i due club hanno giocato contro a metà dicembre dando vita ad un rocambolesco 4-4: Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Cunha per i Red Devils; Semenyo, Evanilson, Tavernier e Kroupi per le Cherries.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

  • Guarda le partite di calcio in streaming su SISAL

  • Segui gli eventi sportivi in diretta su GOLDBET

  • Scopri dove vedere lo sport live su LOTTOMATICA

    • Bournemouth-Manchester United, dove vedere la partita

    —  

    Aspettando i risultati delle altre squadre, i padroni di casa possono ancora sperare di andare in zona Europa. Gli ospiti, dal canto loro, vogliono difendere il loro posto in zona Champions League. L'anticipo della massima divisione inglese tra Bournemouth e Manchester United sarà visibile su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Uno. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

    Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

    Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE- immagine 2

    Fai click sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

    Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE- immagine 3
    Partite in streaming live

    Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

    Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE- immagine 4
    Live Streaming

    Come arrivano le due squadre all'incontro

    —  

    In questo momento, il Bournemouth allenato dallo spagnolo Andoni Iraola occupa la decima posizione in classifica avendo collezionato 41 punti, gli stessi che ha il Fulham. Dopo la vittoria per 1-2 in casa dell'Everton risalente a poco più di un mese fa, i rossoneri della Premier League ben quattro pareggi consecutivi, tre di questi terminati a reti bianche contro West Ham, Brentford e Burnley, mentre la partita contro il Sunderland è terminata con il risultato di 1-1.

    Bournemouth-Manchester United, dove vedere il match in tv e streaming LIVE- immagine 5
    Manchester, Inghilterra - 15 marzo 2026: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, durante la partita di Premier League tra Manchester United e Aston Villa all'Old Trafford. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

    Il Manchester United allenato dall'ex centrocampista Michael Carrick, dal canto suo, si trova al terzo posto coi suoi 54 punti, quindi l'obiettivo è la qualificazione alla massima competizione europea dopo una stagione senza partecipazione a nessuno torneo internazionale. Dopo il pareggio per 1-1 in casa del West Ham, i Red Devils hanno collezionato tre vittorie contro Everton (0-1), Crystal Palace (2-1) e nello scontro diretto in zona Champions contro l'Aston Villa (3-1) ed una sconfitta contro il Newcastle (2-1).

    Probabili formazioni

    —  

    La squadra di casa, causa infortunio, dovrà fare a meno di Kluivert, Cook e Gannon-Doak mentre la presenza di Julio Soler è in dubbio. Gli ospiti, invece, non avranno a disposizione gli infortunati Dorgu e Martínez, mentre è in dubbio Mazraoui.

    BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrović; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Christie, Scott; Rayan, Kroupi, Tavernier; Evanilson. Allenatore: Iraola

    MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, B. Fernandes, Cunha; Mbeumo. Allenatore: Hoeneß

    Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

  • Guarda il calcio in streaming registrandoti su SISAL

  • Scopri dove vedere le partite di oggi su GOLDBET

  • Segui il calcio e lo sport in diretta su LOTTOMATICA

    • Leggi anche
    Pianese-Pontedera streaming gratis: dove vederla in diretta tv live
    Bra-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

    © RIPRODUZIONE RISERVATA