Vincenzo Bellino Redattore 16 giugno 2024 (modifica il 16 giugno 2024 | 11:13)

"Siamo qui per vincere gli Europei", ha detto Harry Kane nella conferenza stampa di vigilia della sfida con la Serbia. Contro Dusan Vlahovice compagniinizierà l'Europeo 2024 dell'Inghilterra che proverà a vendicare la cocente delusione della precedente edizione, quando a Wembley davanti ai propri tifosi la Nazionale dei Tre Leoni non riuscì a prevalere sull'Italia di Roberto Mancini che conquistò il torneo ai calci di rigore. Nonostante il clima all'interno dello spogliatoio sia abbastanza sereno, preoccupa il malumore del tifo inglese, come sottolineato dal collega del The AthleticSam Lee, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Inghilterra: "La sconfitta con l'Islanda è preoccupante" — Insieme alla Francia di Mbappè, l'Inghilterra è una delle squadre favorite per la vittoria finale o almeno lo era fino a qualche mese fa. Il ko in amichevole contro l'Islanda ha fatto ricredere gli addetti ai lavori: "Nell'ultima settimana l'atmosfera è diventata un po' negativa. Da circa 18 mesi molti parlano di quanta qualità abbiamo e che la vittoria sarebbe stato un discorso tra l'Inghilterra e la Francia, ma la partita con l'Islanda ha accentuato le preoccupazioni sulla qualità della difesa e del centrocampo e crediamo che Southgate non sappia con certezza quale sia la sua squadra migliore da schierare".

Previsioni?"Un mese fa ti avrei detto 1° o 2° posto, anche se a dire il vero ho sempre pensato quarti di finale, soprattutto se l'Inghilterra dovesse incontrare la Francia".

"La squadra si fida di Southgate" — Tuttavia i giocatori hanno grande fiducia nel proprio Ct:"Il feeling tra i calciatore e Southgate è molto forte. Il grande merito del Ct è stato quello di compattare l'ambiente, ha costruito una grande atmosfera intorno alla squadra e dopo quanto accaduto nel 2016 non era affatto scontato".

Bellingham, Foden o entrambi? I dubbi di Southgate — L'Inghilterra ripone le speranze di vittoria in Harry Kane, reduce da una stagione realizzativa importante ma avara di soddisfazioni a livello di trofei col Bayern Monaco; gli altri fiori all'occhiello dei Tre Leoni sono senza dubbio Jude Bellingham, Campione d'Europa col Real Madrid, Phil Foden, Campione d'Europa uscente ma Campione d'Inghilterra col Manchester City che ha lasciato nuovamente a bocca asciutta l'Arsenal di Saka.

I dubbi di Southgate riguardano la trequarti e il ruolo da playmaker: "Stando alle previsioni Bellingham dovrebbe indossare la maglia numero 10 e interpretare quel ruolo lì in mezzo al campo, con Rice e Alexander-Arnold alle sue spalle. Molti però affiderebbero il ruolo di playmaker a Foden, ma se così dovesse essere cosa dovrebbe fare Bellingham? Difficilmente Southgate farà giocare Bellingham in un ruolo più avanzato, con Foden davanti a lui".

"Crystal Palace da applausi. Grealish sarebbe servito, ma..." — Nonostante sia trascorsa una settimana dall'annuncio della lista definitiva dei convocati, i rumors sulle esclusioni di Maguire e Grealish continuano: "Credo che Grealish sia un giocatore che all'Inghilterra avrebbe fatto comodo, ma la stagione col Manchester City non è stata all'altezza, anche Guardiola ad un certo punto ha smesso di schierarlo. Maguire sarebbe servito perchè con l'Inghilterra ha sempre fatto bene, ma gli infortuni lo hanno messo fuori gioco. L'esclusione di Henderson posso capirla, stagione difficile anche per lui".

Sorride il Crystal Palace, il club che ha dato più giocatori alla Nazionale inglese per la spedizione europea in Germania: "Guehi probabilmente giocherà, anche perché abbiamo problemi in difesa. Wharton è brillante ma probabilmente non giocherà, forse potremmo vederlo alla 3ª partita. Eze ha classe ma difficilmente giocherà. Henderson è il portiere di riserva. Il Crystal ha fatto un ottimo finale di stagione con il nuovo manager, il miglior calcio che abbia mai giocato a Palace".