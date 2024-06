Euro 2024, l’Inghilterra si affida al Crystal Palace: fuori Grealish e Maguire

Continuano le sorprese in casa Inghilterra nel percorso che condurrà la Nazionale dei Tre Leoni ad Euro 2024 . Nelle ultime ore il Ct Gareth Southgate ha diramato la lista definitiva dei 26 calciatori che prenderanno parte alla kermesse continentale in Germania. Alle esclusioni preliminari di Tomori, Loftus-Cheek, Rashford, Henderson, James, Chilwell, si aggiungono a sorpresa Harry Maguire, Jack Grealish . Fuori dai 26 anche James Trafford , Jarrad Branthwaite , James Maddison , Jarell Quansah , Curtis Jones .

Euro 2024, l'Inghilterra esclude Maguire e Grealish

L'esclusione di Jack Grealish è la decisione più sorprendente del Ct Southgate, l'Inghilterra rinuncia dunque al fantasista ex Aston Villa del Manchester City. Nessun problema fisico, quella del commissario tecnico dei Tre Leoni è una scelta di natura tecnica, Grealish paga un rendimento non esaltante in stagione con i Citizens. Appena tre reti in 36 partite. Diversa è la situazione riguardante Harry Maguire, il difensore del Manchester United non scende in campo da aprile a causa di un problema al polpaccio che gli ha impedito anche di disputare la finale di FA Cup vinta dai Red Devils nel derby col City.