Un addio freddo, distaccato. Il Fenerbahce ha dato il ben servito a Tedesco...con una mail. Nessun contatto diretto, nessun incontro faccia a faccia: una puro e semplice messaggio mandato via internet. Il tecnico italiano - come riportato da alcune indiscrezioni turche - non avrebbe avuto nessun raffronto immediato con alcun membro del consiglio direttivo, segnando una frattura comunicativa totale tra la dirigenza e l'allenatore. La società ha mal digerito la brutta sconfitta nel derby con il Galatasaray: un 3-0 secco che ha distrutto le speranze di titolo. E per il Fenerbahce, è arrivato l'ennesimo esonero nell'arco di un anno: dopo Mourinho, ora anche Tedesco.

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Fenerbahçe, Domenico Tedesco'ya 500 Bin Euro tazminat ödedi. pic.twitter.com/kdCUGy8ARB — Fanatik (@fanatikcomtr) April 28, 2026

Fenerbahce, decisione choc: Tedesco esonerato senza confronto

Fa. E lo farà anche nei prossimi giorni. Un addio così, non si era ancora mai visto. Senza un confronto, senza un faccia a faccia.non ha avuto nemmeno la possibilità di esporre il suo pensiero ai membri del consiglio del Fenerbahce: ha fatto solamente le valigie, preso le scartoffie e lasciato. Un saluto freddo e deciso che si accomuna perfettamente ai tempi che stiamo vivendo. Il tecnico italiano ha voluto solamente rilasciare queste ultime parole: "Il problema è che qui cercate sempre un colpevole".

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Frase che fa rumore, alla luce del fatto che il club turco si ritrova nuovamente senza guida: dopo l'esonero di Mourinho, anche Tedesco non ha avuto vita facile. Segno di poca continuità e fiducia nei propri uomini. Il tecnico italiano poi, oltre a difendere i giocatori e assumersi le piene responsabilità, ha voluto anche lascare un appello finale: "Lasciate in pace i miei giocatori, siete entrati troppo nelle loro teste". Un ultimo messaggio a testimonianza della forte coesione tra lui e il resto della squadra. Comunque, il congedo definitivo di Tedesco dai campi di allenamento è previsto per mercoledì, visto che al momento dell'esonero non era neanche presente al centro sportivo.

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