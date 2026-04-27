L'estremo difensore brasiliano è andato su tutte le furie dopo essere stato espulso durante il derby contro il Galatasaray. La reazione ha creato scene di caos

Mattia Celio
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Fenerbahce, follia Ederson

Che la sfida contro il Galatasaray per il Fenerbahce non sia come le altre questo è risaputo, ma quello che ha fatto Ederson esce completamente dalla questione sportiva. L'estremo difensore dei canarini gialli, ex Manchester City, ha avuto una reazione furiosa dopo aver ricevuto un cartellino rosso. Decisione ovviamente non condivisa dal brasiliano che in un colpo è andato in escandescenza.

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