Galatasaray, coreografia da brividi per Osimhen: "Noi siamo una famiglia, e la famiglia è tutto"

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3

Fenerbahce, follia Ederson

Che la sfida contro il Galatasaray per il Fenerbahce non sia come le altre questo è risaputo, ma quello che ha fatto Ederson esce completamente dalla questione sportiva. L'estremo difensore dei canarini gialli, ex Manchester City, ha avuto una reazione furiosa dopo aver ricevuto un cartellino rosso. Decisione ovviamente non condivisa dal brasiliano che in un colpo è andato in escandescenza.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta su Bet365

1 di 3 Prossima scheda 1 di 3