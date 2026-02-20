L'ex calciatore del Crotone, a 34 anni, è uno dei calciatori più importanti nella squadra attualmente allenata da Gonzalez

Jacopo del Monaco 20 febbraio - 10:54

Da diversi, tra le fila dell'Espanyol figura il nome di Leandro Cabrera. Il difensore nato a Montevideo, infatti, veste la maglia del club catalano dal mese di gennaio del 2020. Nato nel 1991, il giocatore è uno degli elementi più importanti della squadra che milita nella Liga Spagnola ed allenata da Manolo Gonzalez. Tra l'altro, in questo momento, l'Espanyol si trova al sesto posto in classifica e sogna di tornare a disputare una competizione europea 20 anni dopo l'ultima volta. In questa stagione, Cabrera non solo si sta dimostrando importante in fase difensiva ma anche in quella realizzativa. Infatti, detiene il primato di un'importante statistica.

Espanyol, Cabrera primo tra i difensori per gol di testa in Liga ed in Europa — Il difensore nato nel 1991, attualmente, è al suo sesto anno con l'Espanyol, club del quale è diventato uno dei pilastri. In questo momento, la squadra guidata da Gonzalez occupa la sesta posizione della massima divisione spagnola. Cabrera sta dando una mano molto importante ai biancoblù sia in fase difensiva che in quella offensiva, in particolar modo quando si tratta di finalizzare un azione.

Il quotidiano spagnolo Marca, infatti, ha riportato che l'uruguaiano detiene un primato importante. Coi suoi tre gol segnati contro Valencia, Getafe e Villarreal è il difensore non solo della Liga, ma anche dei top 5 campionati europei, ad aver realizzato più reti di testa. Tra l'altro, i Periquitos sono coloro che vantano di più gol di testa nel campionato in corso essendo a quota 10.

Prima di approdare in Catalogna, Cabrera ha vestito diverse maglie come quella dell'Atlético Madrid, con cui ha vinto l'Europa League nella stagione 2009/2010, la squadra delle riserve del Real Madrid, vale a dire il Castilla. In seguito, ha giocato al Real Zagaroza ed anche per sei mesi in Italia col Crotone. Coi Pitagorici, l'uruguaiano ha collezionato sette presenze tra Serie A e Coppa Italia nella prima partita della stagione 2017/2018. Dopo gli anni al Getafe, il difensore centrale ha iniziato a vestire la maglia dell'Espanyol dal gennaio del 2020 e, nell'annata 20/21, ha vinto la Segunda División.