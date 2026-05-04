"Saranno tutte decisive": così Manolo Gonzalez, tecnico dell'Espanyol, sui prossimi incontri del club nella lotta per la salvezza.
Scintille sugli spalti: tifoso del Barcellona in mezzo ai rivali dell'Espanyol viene scortato fuori
La sconfitta casalinga per 2-0 subita dal Real Madrid è stata difficile da digerire per Manolo Gonzalez, tecnico dell'Espanyol. L'allenatore dei catalani al termine del match ha parlato ai media della sconfitta, dichiarando che la sua squadra avrebbe meritato di più.
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"Bisogna concretizzare le occasioni, e loro hanno calciatori che lo sanno fare"Una doppietta di un super Vinicius Jr. è bastata al Real Madrid per battere l'Espanyol. I catalani avevano anche approcciato bene il match, ma sono risultati poco efficaci rispetto agli avversari. La situazione ora in casa Periquitos si fa complicata, con il club che rimane coinvolto nella lotta salvezza. Il tecnico dei biancoblù ha voluto parlare ai giornalisti dopo la gara sia della sconfitta che delle partite che restano da affrontare.
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Manolo Gonzalez carica l'Espanyol: "D'ora in poi tutte decisive"Il tecnico ha voluto poi chiarire quanto saranno importanti i prossimi impegni per i Periquitos. "Tutte le partite che restano sono importantissime e decisive. È il momento di dare il massimo". La prima sfida ad attendere i catalani è contro il Siviglia: "Non ci sono dubbi. Andremo lì per dare il massimo, essere forti e lottare con tutte le nostre forze, consapevoli che sarà una partita difficile". Il tecnico ha concluso incitando i suoi, con un messaggio tanto chiaro quanto forte: "Dobbiamo essere abbastanza forti per tutto. Ci serve la giusta mentalità. La vita non è facile e il calcio non è facile. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare il massimo questa settimana per andare a Siviglia e vincere".
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