La sconfitta casalinga per 2-0 subita dal Real Madrid è stata difficile da digerire per Manolo Gonzalez, tecnico dell'Espanyol. L'allenatore dei catalani al termine del match ha parlato ai media della sconfitta, dichiarando che la sua squadra avrebbe meritato di più.

Barcellona, Spagna – 16 gennaio: Manolo González, allenatore dell’RCD Espanyol, presenta il trofeo di Allenatore del Mese della LaLiga per dicembre prima della partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e Girona FC allo stadio RCDE il 16 gennaio 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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"Bisogna concretizzare le occasioni, e loro hanno calciatori che lo sanno fare"

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Una doppietta di un super Vinicius Jr. è bastata al Real Madrid per battere l'Espanyol. I catalani avevano anche approcciato bene il match, ma sono risultati poco efficaci rispetto agli avversari. La situazione ora in casasi fa complicata, con. Il tecnico dei biancoblù ha voluto parlare ai giornalisti dopo la gara sia della sconfitta che delle partite che restano da affrontare."Credo che nel primo tempo siamo stati superiori a loro e abbiamo iniziato bene il secondo.". Il tecnico ha sottolineato come una squadra come il Real Madrid difficilmente si addormenta quando si impossessa della gara: ". È stata una partita difficile perché abbiamo lottato bene e siamo rimasti in partita, ma se si apre la strada a loro, diventa molto difficile". Non ultima, la differenza dei valori in campo tra le due squadre: "Abbiamo provato a portarci in vantaggio, ma se non si concretizzano le occasioni, poi loro hanno giocatori che lo sanno fare".

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Manolo Gonzalez carica l'Espanyol: "D'ora in poi tutte decisive"

Il tecnico ha voluto poi chiarire quanto saranno importanti i prossimi impegni per i Periquitos. "Tutte le partite che restano sono importantissime e decisive.". La prima sfida ad attendere i catalani è contro il: "Non ci sono dubbi. Andremo lì per dare il massimo, essere forti e lottare con tutte le nostre forze, consapevoli che sarà una partita difficile". Il tecnico ha concluso incitando i suoi, con un messaggio tanto chiaro quanto forte: "Dobbiamo essere abbastanza forti per tutto. Ci serve la giusta mentalità.. Dobbiamo rimboccarci le maniche e dare il massimo questa settimana per andare a Siviglia e vincere".

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