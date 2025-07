Espanyol, nuova maglia in stile anni ’80: omaggio alle origini

L’Espanyol ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2025-26. Il design si ispira alle divise indossate dal club tra il 1984 e il 1992 . Il richiamo visivo agli anni ’80 ha ottenuto da subito un’accoglienza molto positiva tra i tifosi.

Negli ultimi anni, l’ Espanyol ha spesso optato per pantaloncini neri. Per la stagione 2025-26 il club di Barcellona ha deciso di tornare invece al blu , il colore più rappresentativo e amato dai tifosi. Una decisione che mira a rafforzare la coerenza visiva della prima divisa.

In arrivo le altre divise

Per ora è stata svelata soltanto l'Home Kit (maglia, pantaloncini e calzettoni). Come annunciato dal club, seconda e terza divisa verranno presentate nei prossimi giorni. I tifosi attendono con curiosità ulteriori dettagli. Dopo una stagione intensa sul mercato, il club catalano rilancia anche sul piano dell’identità visiva. La nuova maglia è già disponibile per l’acquisto nei canali ufficiali dell’Espanyol.