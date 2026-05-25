Come può una squadra vincitrice della Conference League nel 2023, arrivata anche ai quarti di Europa League nel 2024, retrocedere appena due d'anni dopo? Bisognerebbe chiederlo agli Hammers. Al termine dell'ultima giornata di Premier League, infatti, il West Ham non è stato graziato dalla fortuna e, dopo la vittoria (servita a poco in termini di classifica) contro il Leeds, è stato ufficialmente retrocesso in Championship.

Così, mentre nel nord di Londra c'era chi come De Zerbi festeggiava la salvezza, nell'East London c'era chi invece viveva la profonda delusione della retrocessione come Nuno Espirito Santo.

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365

Il tecnico portoghese chiede scusa ai tifosi

Durante l'intervista post-partita,ha commentato la retrocessione delaffermando: "Siamo profondamente dispiaciuti e amareggiati. Sapevamo fin dall'inizio che la strada era in salita e che il nostro destino non era totalmente nelle nostre mani. Abbiamo fatto il nostro dovere in campo, ma non è stato sufficiente. In questo momento non possiamo che chiedere scusa ai nostri tifosi, ai quali va un grazie per l'incredibile supporto che ci hanno dimostrato".

LONDRA, INGHILTERRA - 25 APRILE: Nuno Espirito Santo, allenatore del West Ham United, reagisce durante la partita di Premier League tra West Ham United ed Everton al London Stadium il 25 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Successivamente, il tecnico saotomense naturalizzato portoghese si è soffermato sulla connessione tra squadra e tifosi nonostante il difficile momento: "Grazie al loro sostegno e calore, i tifosi ci hanno fatto sentire a casa. Ma adesso, come club, bisogna attraversare questo momento di dolore: è decisamente dura. La vittoria contro il Leeds? Era giusto finire la stagione con carattere e a testa alta, soprattutto davanti i nostri tifosi. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo fatto la nostra parte ma la salvezza non è arrivata. Nonostante tutto, sono orgoglioso dei miei giocatori in una giornata complicata come questa".

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: West Ham have been RELEGATED to the Championship.



To think they’ve gone from winning the Conference League in 2023, reaching the Europa League semi-finals in 2024 and spending more than €200M on new signings… to this complete collapse.



An unbelievable… pic.twitter.com/QKWUASUTmK — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 24, 2026

Espirito Santo commenta la retrocessione

L'ex tecnico delha poi continuato parlando anche dei 39 punti totalizzati in stagione, definita come un'anomalia: "I 39 punti in stagione? È stato qualcosa di anomalo, basti guardare la classifica finale. Però, ripeto: siamo orgogliosi del rapporto costruito con i nostri tifosi e, anche oggi, loro ci hanno supportato molto. Per il resto, non possiamo fare altro che ringraziarli e scusarci per la retrocessione del club".

Infine, Espirito Santo ha chiuso il suo intervento affermando: "Prossimo anno? La Championship sarà un campionato difficile. Tuttavia, oggi non è il momento di pensare al prossimo anno. Il West Ham è un club da Premier League e merita di tornarci. Quello che dobbiamo fare adesso è vivere il dolore della retrocessione, e soltanto dopo inizieremo a pensare a ciò che sarà il nostro futuro: domani sarà un altro giorno".

Segui il calcio e lo sport in diretta streaming gratis su Bet365