I tifosi del Pincha indignati e furiosi con l'attaccante rossonero dei brasiliani

Samuele Amato Redattore 26 settembre - 19:24

Un quarto di finale combattuto e che, come ogni partita della Coppa Libertadores, si è svolto in un clima di fuoco. Dopo il 2 a 1 per i brasiliani all'andata, al ritorno Flamengo ed Estudiantes si sono confrontati in un match si è protratto anche dopo i supplementari (grazie alla rete degli argentini). La lotteria dei calci di rigore si è risolta a favore dei rossoneri, ma le telecamere si sono concentrate anche sull'esultanza energica di Bruno Henrique.

Estudiantes-Flamengo: Bendetti illude, Mengão avanti ai rigori — Praticamente l'inverso della partita del Maracanã di settimana scorsa, dove il Flamengo si è imposto per 2 a 1 sull'Estudiantes, che ha trovato il gol per dimezzare lo svantaggio grazie ad un autogol di Leo Pereira al 91esimo. Allo stadio Jorge Luis Hirschi de La Plata, invece, il match lo ha condotto il Pincha per gran parte del tempo.

Proprio i padroni di casa argentini, sono quelli che hanno tentato di più l'arrembaggio alla porta avversaria: 13 tiri di cui quattro nello specchio della porta; contro i sei tiri e l'unico verso la rete da parte dei brasiliani. Tanto che è proprio l'Estudiantes a trovare il gol del 2 a 2 complessivo, grazie a Gaston Benedetti al primo minuto di recupero del primo tempo. Il risultato però rimarrà di 1 a 0 per gli argentini (e quindi la parità nell'aggregato) fino all'ultimo secondo del 120esimo. Per Estudiantes-Flamengo, servono i calci di rigore.

La lotteria sorride ai rossoneri brasiliani, i quali segnano tutti e quattro i tentativi dal dischetto e ringraziano le due parate di Agustin Rossi, vero eroe di questo quarto di finale. Eppure, le scene se le prendono le provocazioni di Bruno Henrique rivolti verso i tifosi dell'Estudiantes.

Bruno Henrique senza freni: dito medio ai tifosi rivali — Una cosa non inedita, dato i precedenti dell'attaccante dei rossoneri, non nuovo a queste scene. La reazione dopo la vittoria di ieri, però, ha ottenuto maggior risonanza - soprattutto tra i social dei tifosi dell'Estudiantes - visto che i gesti di Bruno Henrique sono stati ripresi dalle telecamere dal campo.

Il giocatore del Flamengo, poco dopo la vittoria sancita dai calci di rigore, non si è limitato ad esultare con i compagni di squadra. Trovatosi davanti alla tribuna a maggioranza tifosi argentini, Bruno Henrique ha prima alzato il dito medio e poi mostrato con la mano i genitali ai tifosi del Pincha.

Una beffa che l'Estudiantes non merita da parte dell'attaccante rossonero, vista anche la partita molto equilibrata e combattuta e che è sfuggita di un soffio solo ai penalty finali. Ora per il Flamengo parte la missione delle semifinali contro il Racing Avellaneda - un'altra occasione per rinnovare la sempiterna rivalità tra brasiliani e argentini.