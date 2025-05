News di rilievo per quanto riguarda gli Europei del 2028: cambia la formula delle qualificazioni, le squadre dei paesi che ospiteranno la competizione non saranno qualificate di diritto

Federico Iezzi Collaboratore 21 maggio 2025 (modifica il 21 maggio 2025 | 17:41)

Novità importanti quelle prese oggi dal Comitato Esecutivo della Uefa, che si è riunito a Bilbao, in merito ai prossimi Europei, quelli che si terranno nel 2028 in Irlanda e Regno Unito. Il Comitato, innanzitutto, ha confermato che al torneo parteciperanno 24 squadre. La novità vera riguarda, in realtà, le qualificazioni: saranno previsti 12 gironi da quattro o cinque squadre, ma le nazioni ospitanti non saranno automaticamente qualificate come succedeva in precedenza. Ai gironi parteciperanno infatti anche Inghilterra, Repubblica d’Irlanda, Scozia e Galles e saranno sorteggiate in gironi separati.

Euro 2028, il torneo che verrà — I prossimi Europei si terranno in Regno e Unito e in Irlanda dal dal 9 giugno al 9 luglio. Sarà la terza edizione disputata nel Regno Unito, dopo le edizioni del 1996 e quella itinerante del 2020, poi rimandata al 2021 a causa del Covid e vinta dall'Italia. In quell'occasione otto partite si giocarono a Londra. Per Galles e Irlanda si tratta della prima edizione ospitata, mentre la Scozia non è nuova al torneo: nel 2020 aveva ospitato quattro partite.

Sono nove gli stadi coinvolti nel torneo: Wembley, il Tottenham Hotspur Stadium, il Millenium Stadium di Cardiff, l'Etihad di Manchester, il St James' Park, l'Everton Stadium, il Villa Park di Birmingham. E infine, in Scozia Hampden Park, e in Irlanda l'Aviva Stadium della capitale Dublino.

Euro 2028, la nuova formula delle qualificazioni — Venti squadre accederanno direttamente alla fase finale del torneo, una volta terminata quella delle qualificazioni. Staccheranno il pass le 12 vincitrici degli altrettanti gironi e le 8 migliori seconde. Due posti alla fase finale sono riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si siano qualificate come vincitrici dei gironi o migliori seconde al termine della fase a gironi.

Rimangono ancora due posti che saranno assegnati mediante gli spareggi fra le seconde classificate dei gironi di qualificazione e le vincitrici dei gironi della Uefa Nations League 2026/27 con il miglior ranking ma non qualificate.

Un numero di posti variabile — Ma non è tutto. Anzi, la situazione si complica perché il numero di posti disponibili è in realtà variabile. A seconda del numero di posti occupati dalle nazioni ospitanti, il numero di squadre che si sfideranno agli spareggi può variare. Di conseguenza, cambia anche il numero di squadre che si qualificano. Vi sono tre possibili scenari. Nel primo, quello in cui sono usati tutti e due gli slot disponibili, agli spareggi vanno otto squadre che si sfidano in una sorta di mini torneo con semifinali e finale in gara unica.

Queste otto si giocano fra loro due posti. Se invece una sola nazione ospitante occupa uno slot la situazione è diversa: in questo caso 12 squadre si sfidano in tre percorsi per tre posti alla fase finale del torneo, con semifinali e finali in gara unica. Vi è una terza ipotesi, quella in cui nessuna squadra ospitante occupa lo slot riservatole: in questa ultima situazione otto squadre disputano quattro spareggi con gare in casa e in trasferta. Le vincitrici avanzano alla fase finale. Il calendario del torneo dovrebbe essere pubblicato nell’autunno 2025. Il regolamento del torneo con tutti gli altri dettagli saranno comunicati entro la fine dell’anno.