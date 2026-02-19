I felsinei hanno avuto un ottimo andamento fuori casa in questa competizione, ma attenti al clima freddo della Norvegia e alla voglia di riscatto dei padroni di casa

Mattia Celio Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 17:22)

Dopo la Champions League è il turno della Europa League. A partire da questa sera iniziano i playoff per la qualificazione agli ottavi di finale. Ad aprire le danze sarà subito il Bologna, impegnato contro i norvegesi del Brann. La squadra di Vincenzo Italiano, come ricordiamo, ha sfiorato la qualificazione diretta alla fase finale per un solo punto, mentre i ragazzi di Freyr Alexandersson hanno ottenuto il pass per un soffio nonostante il KO all'ultimo turno contro lo Sturm Graz. Sfida di ritorno al Dall'Ara il prossimo giovedì. Fischio di inizio alle 18:45.

Europa League, Brann-Bologna: come arrivano alla sfida le due squadre — Come accennato, il Brannè riuscito ad ottenere la qualificazione ai playoff per il rotto della cuffia. Nonostante la sconfitta nell'ultima giornata della fase campionato contro lo Sturm Graz i rossi si sono salvati posizionandosi proprio al 24° posto, ultimo disponibile per proseguire nella competizione. Decisiva è stata la migliore differenza reti con lo Young Boys: -2 per i norvegesi, -6 per il club svizzero. Tra meno di un mese, inoltre, inizierà anche il campionato (Eliteserien), l'ultimo del quale l'Orgoglio di Belsen ha chiuso al 4° posto.

La vittoria in casa del Torino è stata un vero e proprio sospiro di sollievo per il Bologna, ormai da tre mesi nell'occhio del ciclone. Solo tre vittorie nelle ultime 13 giornate di campionato ed eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro la Lazio. La squadra di Vincenzo Italiano rimane sempre in un momento difficile, motivo per cui la partita di questa diventa importante non solo per dare continuità alla vittoria di Torino ma anche per dare ancora più entusiasmo ad una squadra che da tempo sembra essersi persa.

Probabili formazioni — BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Alexandersson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Pogeba; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

Il pronostico della redazione DDD — Le due squadre si sono già incontrate in questa stagione in occasione della quarta giornata della fase campionato di Europa League: in quell'occasione fu registrato un pareggio per 0-0, influenzato dall'inferiorità numerica dei felsinei da metà del primo tempo. Il Bologna in questa competizione ha dimostrato un buon andamento lontano dal Dall'Ara con ben 3 vittorie sulle 4 disponibili, ma la partita non va presa sotto gamba. Sulla carta i ragazzi di Italiano sono dati per favoriti ma lo stato di forma non è dei migliori. Lo stesso vale anche per i padroni di casa. Risultato consigliato: il pareggio.