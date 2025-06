Le probabili formazioni, le novità e tutte le indicazioni utili per la sfida che sancirà le gerarchie nel girone A della competizione

Alessia Bartiromo 17 giugno - 13:34

L'Europeo Under 21 prosegue a gonfie vele, regalando momenti di calcio di grande qualità. Entra ancor più nel vivo oggi con la terza giornata in programma, che deciderà le gerarchie dei vari gironcini. Per il gruppo A è in programma questa sera martedì 17 giugno alle ore 21:00 la sfida più interessante: si tratta di Spagna-Italia, con le due Nazionali assiepate insieme al primo posto a punteggio pieno, pronte a darsi battaglia in campo. In palio il primo posto ma soprattutto la possibilità di dare un segnale forte alle avversarie in vista del prosieguo della blasonata competizione. Scopriamo insieme dove vedere Spagna-Italia in tv e in streaming LIVE e tutte le informazioni sulla gara.

Il momento delle due squadre — Quasi scontato specificare che sia la Spagna che l'Italia godano di un ottimo momento nel proprio percorso agli Europei Under21. Le furie rosse hanno vinto all'esordio contro la Slovacchia paese ospitante per 3-2 con la rete al fotofinish di Tarrega mentre nella seconda giornata ha superato la Romania per 2-1 con due gol nel finale, rimontando il vantaggio iniziale di Munteanu. A punteggio pieno, affrontano l'Italia per imporsi in vetta alla classifica, già tranquilli del passaggio del turno.

Condizione molto simile per l'Italia, che sta dispensando un ottimo gioco e importanti sinergie in campo. Il percorso all'Europeo Under21 è iniziato con la vittoria nella partita contro la Romania di misura con il gol di Baldanzi, mentre nella seconda giornata si è imposta ancora 1-0 contro la Slovacchia, con il gol di Casadei in avvio. Il big match contro la Spagna sarà un'occasione perfetta per dimostrare ancora una volta di essere una big di categoria e poter fronteggiare anche una squadra forte e esperta come quella iberica.

-

Spagna Italia

⏰ Ore 21

️ Stadio ‘Anton Malatinsky’

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 17, 2025

Le probabili formazioni — Non troppe novità in campo per entrambi gli undici in vista di Spagna-Italia di questa sera. Per la Spagna, Iturbe difenderà i pali delle furie rosse, con una difesa a 4 formata da Pubill, Mosquera che fiuta il gol, Tarrega e Bueno. A centrocampo Guerra e Turrientes in appoggio a Sanchez, Torre e Lopez. Unica punta il terminale d'attacco Joseph.

Per l'Italia invece, confermato come sempre tra i pali il talentuoso Desplanches con la difesa a 4 formata da Zanotti, Coppola, Pirola e Ruggeri. A centrocampo la fantasia e l'estro di Fabbian con Prati e Ndour; infine, il tridente d'attacco è formato da Baldanzi tra i migliori della competizione, Baldanzi in grande forma e Gnonto.

SPAGNA (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. CT: Denia

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Coppola, Ruggeri; Casadei, Prati, Ndour; Fabbian, Baldanzi, Gnonto. CT: Carmine Nunziata

KOCAELI, TURCHIA -12 SETTEMBRE: Tommaso Baldanzi dell'Italia Under21. (Photo by Ahmad Mora/Getty Images)

Dove vedere Spagna-Italia — Scopriamo adesso dove vedere Spagna-Italia. La gara è in programma questa sera 17 giugno 2025 allo stadio Anton Maltinsky di Trnava con fischio d'inizio alle ore 21. Sarà disponibile come sempre in chiaro su Rai2 per quanto riguarda il live tv mentre in streaming sulla piattaforma Rai Play fruibile sia da pc che da tablet e smartphone, per poterla guardare comodamente da ogni luogo.