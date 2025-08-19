Comincia male la stagione per l'Everton: la squadra di David Moyes esce sconfitta nella sfida contro il Leeds per 1-0. La rete è stata realizzata all'84 da Lukas Nmecha su un calcio di rigore molto contestato. Una decisione arbitrale che ha mandato su tutte le furie l'allenatore dei Toffees, tanto da criticare la direzione arbitrale nella conferenza stampa post-partita.
Premier League
Everton ko, la rabbia di David Moyes: “Arbitro non all’altezza”
Everton, David Moyes è una furia: "Gli arbitri hanno avuto un brutto fine settimana"—
Dopo il caso Crystal Palace, la direzione arbitrale ha fatto parlare di se anche nella sfida tra Leeds ed Everton. A farne le spese è stata la squadra di David Moyes. A pochi minuti dalla fine, sul risultato di 0-0, l'arbitro ha concesso ai padroni di casa un calcio di rigore per un dubbio fallo di mano di James Tarkowski in area. Lukas Nmecha ha trasformato e da lì il risultato non è più cambiato. Dopo la partita, l'ex tecnico del Manchester United è intervenuto in conferenza dove ha fortemente criticato l'arbitraggio del direttore di gara. E non solo per il calcio di rigore.
"Ovviamente dirò che non è rigore - ha detto a proposito del gol della vittoria - Sono andato a parlare con l'arbitro. Lui mi ha detto che la decisione del rigore è stata del VAR e non sua. Non so cos'altro dire". Ma Moyes non si è fermato qui: "Penso che gli arbitri abbiano avuto un weekend negativo in questa apertura di campionato - ha dichiarato -. Penso che ci siano state molte decisioni sbagliate e quella di stasera è un'altra. Le regole dovrebbero essere che bisogna tenere le mani lungo i fianchi e, semmai, lui (Tarkowski n.d.r) ha cercato di metterle anche dietro la schiena. In Liverpool-Bournemouth ne abbiamo visto uno che non è stato ricevuto, che sembrava molto più un fallo di mano di quello di stasera".
Il tecnico si è anche soffermato sulla prestazione della squadra, certamente non all'altezza delle aspettative e anche sul debutto del giocatore più atteso, ovvero Jack Grealish, entrato in campo solo negli ultimi 20 minuti: "Jack si è allenato davvero bene. Voglio impiegarlo al momento giusto, piuttosto che creare aspettative troppo alte e troppo in fretta nei suoi confronti". Prossima sfida domenica 24 agosto alle 15 contro il Brighton nel nuovo Hill Dickinson Stadium.
© RIPRODUZIONE RISERVATA