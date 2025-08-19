Dopo il caso Crystal Palace , la direzione arbitrale ha fatto parlare di se anche nella sfida tra Leeds ed Everton . A farne le spese è stata la squadra di David Moyes . A pochi minuti dalla fine, sul risultato di 0-0, l'arbitro ha concesso ai padroni di casa un calcio di rigore per un dubbio fallo di mano di James Tarkowski in area. Lukas Nmecha ha trasformato e da lì il risultato non è più cambiato. Dopo la partita, l'ex tecnico del Manchester United è intervenuto in conferenza dove ha fortemente criticato l'arbitraggio del direttore di gara. E non solo per il calcio di rigore.

"Ovviamente dirò che non è rigore - ha detto a proposito del gol della vittoria - Sono andato a parlare con l'arbitro. Lui mi ha detto che la decisione del rigore è stata del VAR e non sua. Non so cos'altro dire". Ma Moyes non si è fermato qui: "Penso che gli arbitri abbiano avuto un weekend negativo in questa apertura di campionato - ha dichiarato -. Penso che ci siano state molte decisioni sbagliate e quella di stasera è un'altra. Le regole dovrebbero essere che bisogna tenere le mani lungo i fianchi e, semmai, lui (Tarkowski n.d.r) ha cercato di metterle anche dietro la schiena. In Liverpool-Bournemouth ne abbiamo visto uno che non è stato ricevuto, che sembrava molto più un fallo di mano di quello di stasera".