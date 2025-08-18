derbyderbyderby calcio estero Leeds-Everton, The Peacock vs The Toffees: una sfida storica in Premier

Due club storici d’Inghilterra, con soprannomi iconici che raccontano tradizione, passione e legami profondi che i tifosi hanno costruito negli anni.
Il Leeds e l'Everton sono due squadre storiche della Premier League. Quando si affrontano, non scendono in campo soltanto le due squadre, perché i tifosi inglesi, sempre molto legati alle loro tradizioni e alle loro storie, portano con sé un bagaglio di radici profonde.

“The Peacocks” e “The Toffees” sono due simboli della passione del tifo inglese, che a ogni giornata di campionato riempie lo stadio per sostenere la propria squadra, cantare e divertirsi.

The Peacocks, la storia del Leeds

I calciatore del Leeds United sono tradizionalmente soprannominati "The Peacocks" (letteralmente: i pavoni), per via del nome di uno storico pub di Ellan Road che è stato per anni il più simbolico dei punti di ritrovo per i tifosi. Il soprannome è rimasto così legato alla squadra, rendendo di fatto il pavone l'animale iconico del club. In tempi più moderni, il Leeds ha preso anche il soprannome "The Whites", chiaramente dovuto alla prima divisa da gioco interamente bianca.

Sean Longstaff del Leeds United osserva durante l’amichevole di pre-stagione tra Manchester United e Leeds United alla Strawberry Arena il 19 luglio 2025 a Solna, Svezia. (Foto di Linnea Rheborg/Getty Images)

The Toffees, le radici dell'Everton

Il soprannome dell'Everton è molto particolare, perché i "Toffees" sono dei dolcetti inglesi al caramello che sono legati alla storia del club.

Nelle vicinanze di Goodison Park sorgeva la famosa “Mother Noblett’s Toffee Shop”, che regalava caramelle ai tifosi e agli stessi giocatori. Da lì nacque il nome, che ancora oggi accompagna i “blues” di Liverpool, legando tradizione e comunità.

Beto dell’Everton in azione durante la partita di Premier League tra Everton FC e Burnley FC a Goodison Park il 6 aprile 2024 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Questi due soprannomi raccontano molto più di semplici aneddoti. Rappresentano ricordi e rimembranze di tutti i tifosi, che negli anni hanno costruito e consolidato il legame con il loro club del cuore.

I soprannomi sono tutt'ora utilizzati dalle squadre, che e fanno un vanto e un motivo di orgoglio.

