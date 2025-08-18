Leeds-Everton, The Peacock vs The Toffees: una sfida storica in Premier

Due club storici d’Inghilterra, con soprannomi iconici che raccontano tradizione, passione e legami profondi che i tifosi hanno costruito negli anni.

Giorgio Abbratozzato 18 agosto - 20:52

Il Leeds e l'Everton sono due squadre storiche della Premier League. Quando si affrontano, non scendono in campo soltanto le due squadre, perché i tifosi inglesi, sempre molto legati alle loro tradizioni e alle loro storie, portano con sé un bagaglio di radici profonde.

“The Peacocks” e “The Toffees” sono due simboli della passione del tifo inglese, che a ogni giornata di campionato riempie lo stadio per sostenere la propria squadra, cantare e divertirsi.

The Peacocks, la storia del Leeds — I calciatore del Leeds United sono tradizionalmente soprannominati "The Peacocks" (letteralmente: i pavoni), per via del nome di uno storico pub di Ellan Road che è stato per anni il più simbolico dei punti di ritrovo per i tifosi. Il soprannome è rimasto così legato alla squadra, rendendo di fatto il pavone l'animale iconico del club. In tempi più moderni, il Leeds ha preso anche il soprannome "The Whites", chiaramente dovuto alla prima divisa da gioco interamente bianca.

The Toffees, le radici dell'Everton — Il soprannome dell'Everton è molto particolare, perché i "Toffees" sono dei dolcetti inglesi al caramello che sono legati alla storia del club.

Nelle vicinanze di Goodison Park sorgeva la famosa “Mother Noblett’s Toffee Shop”, che regalava caramelle ai tifosi e agli stessi giocatori. Da lì nacque il nome, che ancora oggi accompagna i “blues” di Liverpool, legando tradizione e comunità.

Questi due soprannomi raccontano molto più di semplici aneddoti. Rappresentano ricordi e rimembranze di tutti i tifosi, che negli anni hanno costruito e consolidato il legame con il loro club del cuore.

I soprannomi sono tutt'ora utilizzati dalle squadre, che e fanno un vanto e un motivo di orgoglio.