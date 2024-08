Evra racconta: “Tevez? Il peggior giocatore visto in un allenamento”

Evra racconta Tevez

In una conversazione con FIVE, il francese ha ricordato le due stagioni vissute in Inghilterra con Carlitos, poi si sono rincontrati alla Juventus, e ha tracciato una descrizione suggestiva dell’allora numero 32: “Il peggior giocatore che ho visto in un allenamento? Tevez. Giuro, non si allacciava i lacci delle scarpe, non gli importava”. L’ex terzino ha raccontato che in quel periodo l’ex allenatore di Independiente e Rosario central continuava ad allenarsi a casa nel tempo libero.