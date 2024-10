Evra rivela: “Nel 2013 Cristiano Ronaldo era vicino al ritorno allo United”

L'ex compagno di squadra del portoghese ha spiegato che il club non voleva pagare 200 milioni di euro per lui e Gareth Bale, poco prima che Sir Alex Ferguson andasse in pensione...

Dopo aver vinto ancora una volta la Premier League, Sir Alex Ferguson si è ritirato alla fine del 2012/2013, ma Patrice Evra, suo ex giocatore, ha rivelato che fu solo perché quell'estate non riuscì a tesserare Cristiano Ronaldo.

Evra racconta — Il francese ha spiegato che il suo ex manager aveva intenzione di continuare ad allenare per molti anni ancora, ma quando il consiglio di amministrazione si rifiutò di spendere 200 milioni per il portoghese e Gareth Bale, finì per lasciare il club e concludere la sua lunga carriera in panchina.

Evra e Cristiano Ronaldo in Real Madrid-Manchester United del 13 febbraio 2013 (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

"È stato uno dei giorni più tristi. Non ho pianto, ero sotto shock. Il motivo era che, due settimane prima, mi aveva portato nel suo ufficio e mi aveva detto: 'Patrice, guarda queste persone, pensano che mi ritirerò... Sarò qui per altri 10 anni, ma dobbiamo vincere altre Champions League'. Patrice, Cristiano Ronaldo ha accettato al 99% di tornare e anche Gareth Bale", ha rivelato in un'intervista al podcast di John Obi Mikel "The Obi One".

"Aveva bisogno di 200 milioni di sterline e il club si è rifiutato di darglieli e ora ne ha spesi un miliardo... Questo è successo nel 2013, poco prima del suo ritiro. Quando ho lasciato l'ufficio, ero felice! Cristiano è tornato, Gareth Bale... il Man United è tornato, subito dopo aver vinto il titolo di Premier League'", ha aggiunto.

Sir Alex Ferguson (Foto di Richard Heathcote/Getty Images)

Invece di rimanere in Premier League, il gallese ha lasciato il Tottenham quest'estate per firmare per il Real Madrid, dove si trovava il capitano del Portogallo, per circa 100 milioni di euro.