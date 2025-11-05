Le Eagles sotto osservazione per via di una condotta offensiva da parte dei propri tifosi durante la partita del 24 agosto contro i Tricky Trees

Antonio Marchese 5 novembre - 16:16

La Football Association ha accusato il Crystal Palace di cattiva condotta. Il 24 agosto 2025 a Selhurst Park era andata in scena la seconda partita di questa Premier League tra i padroni di casa del Crystal Palace e il Nottingham Forest. La sfida tra le Eagles e i Garibaldini era terminata 1-1. Sfida carica di tensione tra due squadre che nel corso dell'estate si erano contese un posto in Europa League. La sentenza della UEFA aveva di fatto relegato il Palace in Conference League ammettendo il Forest in Europa League.

Evangelos Marinakis Prima della partita i tifosi del Crystal Palace avevano esposto uno striscione contro il presidente del Nottingham Forest, Evangelos Marinakis. Il numero uno del Forest è stato sempre dipinto come un personaggio controverso che nel corso degli anni è stato accusato di corruzione e altri reati. Il presidente greco famoso per la sua ascesa nell'imprenditoria navale, possiede diversi media che da tempo gestiscono la sua immagine pubblica. Marinakis oltre ad avere il canale televisivo Mega TV, è anche azionista di Alter Ego. Tra i vari giornali e i siti di news, il magnate anni indietro ha tentato anche di acquistare anche il The Guardiane il Nottingham Post, ma senza avere successo.

Dopo l'incredibile vittoria in FA Cup di maggio contro il Manchester City, i tifosi del Crystal Palace avevano pregustato anche il sogno di giocare in Europa League. Ma per via del caso della multiproprietà del presidente del Lione, John Textor, imprenditore americano che aveva anche il 45% delle quote del Crystal Palace, la UEFA aveva deciso di estromettere le Eagles dalla competizione europea favorendo così il Nottingham Forest.

La FA accusa il Crystal Palace Prima della presa di posizione della UEFA, Marinakis avrebbe scritto all'organo di governo per sollevare preoccupazioni sulla proprietà del Palace e di fatto gettare ombre sul club di Londra. Successivamente i londoners non hanno preso parte all'Europa League e relegati in Conference League. Come da previsione la partita del 24 agosto si era caricata di tensioni e polemiche, dagli spalti di Selhurst Park non erano arrivati cori certo generosi all'indirizzo della UEFA e soprattutto di Evangelos Marinakis.

Ecco il comunicato della FA: "Il Crystal Palace Football Club è stato accusato di cattiva condotta in relazione alla partita di Premier League contro il Nottingham Forest di domenica 24 agosto. Si sostiene che il club non abbia garantito che i suoi spettatori e/o sostenitori (e chiunque si spacciasse per sostenitore o tifoso) non si comportassero in modo improprio, offensivo, ingiurioso, offensivo e/o provocatorio durante la partita". Si attende adesso una risposta del club di Londra Sud.