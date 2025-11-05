Sta per arrivare la Mavidad Bernabeu, un momento di grande suggestione per il periodo più bello dell'anno che trasformerà l'impianto di gioco in una maxi palla di neve, a disposizione di sportivi e turisti.

Alessia Bartiromo 5 novembre - 13:21

Lo stadio Bernabeu di Madrid è considerato uno dei più belli al mondo, amatissimo non solo dal popolo madridista ma da tutti gli appassionati di sport e calcio. In vista del Natale 2025, si renderà protagonista di un particolare evento che lo rivoluzionerà a 360 gradi: si tratta della Mavidad Bernabeu, un momento di grande suggestione per il periodo più bello dell'anno che trasformerà l'impianto di gioco in una maxi palla di neve, a disposizione di sportivi, turisti e cittadini.

Lo stadio Bernabeu di Madrid si trasforma per il Natale — Come riporta El Español, lo stadio Bernabeu cambierà veste per accogliere il Natale trasformandosi in un enorme parco tematico. Dal 24 al 31 dicembre infatti, prenderà il via Mavidad Bernabeu, che farà diventare l'impianto di gioco un'enorme palla di neve con all'interno tanti divertimenti per gli appassionati di sport ma anche per turisti e visitatori che vogliono trascorrere una giornata diversa dal solito. Luci, musiche a tema e spettacoli in una location davvero incredibile: alzando lo sguardo infatti, tutto sarà ancor più particolare, avvolgente e interattivo, per un'esperienza sensoriale innovativa.

Un momento di divertimento per turisti, sportivi e cittadini — Con questa iniziativa, il Real Madrid continua ad espandere l'uso del Santiago Bernabéu oltre il calcio, come previsto dalla ristrutturazione completa dello stadio. L'impianto di gioco è infatti diventato un fiore all'occhiello super tecnologico e quasi di lusso per la città, vantando il nuovo tetto retrattile, la facciata in acciaio e il sistema di climatizzazione d'ultima generazione che permettono di ospitare anche grandi eventi di altro genere senza dipendere dal calendario sportivo. Dopo aver ospitato anche partite internazionali, eventi istituzionali e prove di spettacoli audiovisivi, la location per questo Natale sarà il centro degli eventi a tema più belli, promettendo grande spettacolo e numerose sorprese per grandi e piccini, rigorosamente con i blancos nel cuore.