Il proprietario dei Forest ha personalmente dichiarato che il club pagherà le cure alle persone ferite nell'agguato sul treno avvenuto lo scorso sabato. Due degli 11 feriti sarebbero in pericolo di vita.

Mattia Celio Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 12:03)

Il Nottingham Forrest aiuterà le persone rimaste ferite nell'agguato al treno nel Cambridgeshire avvenuto due giorni fa. Come infatti riporta BBC Sport, il proprietario dei Tricky Trees, Evangelos Marinakis, ha dichiarato che finanzierà le cure mediche di tutti i tifosi del club coinvolti nell'accoltellamento di massa. Come ricordiamo, nell'agguato sono rimaste ferite 11 persone, due delle quali sarebbero in pericolo di vita.

Nottingham Forrest, Marikanis si offre di aiutare i tifosi dopo l'attacco al treno — La notizia del brutale assalto con arma da taglio compiuto sabato sera a bordo di un treno diretto a Huntingdon, nei pressi di Cambridge, ha lasciato tutta sconvolta tutta l'Inghilterra. Come hanno riportato i quotidiani inglesi, sarebbero 11 le persone rimaste ferite, due in pericolo in vita. La polizia, alla fine, ha confermato l'arresto di due ragazzi britannici ma ancora resta da capire il motivo della brutale aggressione.

Secondo BBC Sport, diverse persone coinvolte erano sostenitori del Nottingham Forrest. Quel giorno impegnato contro il Manchester United. Proprio per questo motivo, il proprietario del club, Evangelos Marinakis, ha preso nelle ultime ore la decisione di intervenire in loro soccorso. Come lo stesso Marikanis ha dichiarato: "Faremo in modo che tutti i sostenitori coinvolti in questo incidente ricevano tutto il sostegno finanziario di cui hanno bisogno per consentire loro di accedere alle migliori cure mediche possibili. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con tutte le persone colpite".

Diversi testimoni hanno raccontato quello che è successo in quei minuti drammatici. Uno di questi risponde al nome di Alistair Day: "Ero solo vicino al vagone buffet. Era strano. Ero alla fine della carrozza, tutti questi bambini stavano correndo e ho pensato che fosse come uno scherzo: Halloween o studenti. Poi sono diventati sempre più rumorosi, ho visto persone con del sangue addosso e ho pensato: 'Oh, diavolo, questo non va bene'".

Subito dopo, anche il Nottingham Forrest ha rilasciato un comunicato in sostegno alle persone ferite nell'agguato: "Il club è consapevole che molte persone hanno dimostrato un coraggio straordinario che senza dubbio ha contribuito a prevenire danni ancora maggiori. L'intera famiglia del Nottingham Forrest è saldamente al loro fianco mentre si riprendono dagli eventi di ieri".