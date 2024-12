Fabio Cannavaro riparte dalla Dinamo Zagabria: è lui il nuovo allenatore

Cannavaro si unirà alla prima squadra il 3 gennaio, giorno in cui sarà ufficialmente presentato. Derby italiano con Gattuso per il titolo croato

Ora è ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria. L'annuncio arriva direttamente dal club croato, che ha scelto l'ex campione del mondo del 2006 per guidare la squadra nel tentativo di tornare al vertice della HNL. Cannavaro, che prenderà il posto di Nenad Bjelica, sarà presentato ufficialmente il 3 gennaio, nel giorno del raduno della squadra. La Dinamo, attualmente terza in classifica, punta con questa scelta a ribaltare le sorti del campionato e a prepararsi per una seconda parte di stagione cruciale. In Croazia, Cannavaro ritroverà un connazionale e compagno di trionfi mondiali: Gennaro Gattuso, allenatore dell’Hajduk Spalato. Un derby tutto italiano per la lotta al titolo nel campionato croato.