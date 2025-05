Farioli lascia l’Ajax: un epilogo amaro dopo il sogno sfumato

Un anno pieno di emozioni terminato nei peggiori dei modi. Dopo le lacrime a fine partite, oggi il tecnico italiano ha deciso di dire addio alla squadra olandese

Federico Grimaldi 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 11:42)

Oggi l’Ajaxha ufficializzato l’addio di Francesco Farioli, chiudendo così una stagione carica di promesse svanite nel vento. Dopo aver guidato i biancorossi per mesi in cima alla classifica, il tecnico italiano ha visto dissolversi il sogno a un passo dal traguardo. Il PSV ha completato la rimonta proprio alla penultima giornata, lasciando all’Ajax solo l’illusione di una vetta ormai perduta. La vittoria sull’ultima sirena contro il Twente non è bastata, né per il titolo né per guarire le ferite. Ieri le lacrime, oggi l’addio: Farioli lascia Amsterdam con il cuore pieno di rimpianti e il silenzio dolente di chi ha dato tutto, senza ricevere l’abbraccio della gloria.

Farioli has decided to leave Ajax after careful consideration. The head coach has informed the club’s board of his decision.

Thanks for everything, Francesco! ♥️

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 19, 2025

Farioli saluta l’Ajax, tra lacrime e rimpianti — Qualche minuto fa è arrivato il comunicato ufficiale dell’Ajax: Francesco Farioli ha deciso di lasciare il club. Una scelta che, con ogni probabilità, affonda le radici nella maniera in cui è sfumato un campionato che sembrava già cucito addosso ai biancorossi. Per mesi in vetta, l’Ajax ha visto svanire il titolo in un finale drammatico, complice una serie di risultati negativi che hanno permesso al PSV di recuperare oltre otto punti nelle ultime cinque giornate.

Troppa la delusione, troppa la pressione per un allenatore giovane, ambizioso, pieno di visione. Ieri, al termine della partita vinta contro il Twente, le sue lacrime avevano già detto molto. Oggi, quelle emozioni trovano voce in una decisione definitiva: Farioli lascia l’Ajax dopo una sola stagione. Una stagione che poteva entrare nella leggenda, e che invece lo consegna al tempo con un sapore amaramente incompiuto.