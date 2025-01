Farioli visionario nel 2022: Aydin, Güneş e Bayir oggi sono le sue star

Francesco Farioli è un allenatore e visionario nato in Italia. Oggi siede sulla panchina dell'Ajax, secondo in classifica e solo a 4 punti di distanza dal PSV nel campionato olandese. Ma la ricetta del suo successo si scrive qualche anno fa, quando il tecnico toscano disegnava calcio all'Alanyaspor.

Farioli ci azzecca: Bayir, Aydin e Güneş saranno campioni

Nei media turchi grande spazio al trasferimento di Bayir al Göztepe: a far specie è che il giovane difensore nato nel 2000 a Smirne è uno dei talenti che tre anni fa proprio Francesco Farioli segnalò come "campioni del futuro" in un'intervista. "Un nome dal potenziale importante? Ne dico tre, tutti di 21 anni - confessò il mister - Furkan,Öğuz Aydin e Umut Güneş. Questi ragazzi hanno dimostrato grande voglia, ritagliandosi spazio e ottendendo tanto sia per le prestazioni che per i numeri".