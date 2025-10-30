Una serata speciale per il giovane centrocampista argentino, arrivato quest’estate dall’Inter Miami segnando la strada verso una carriera che vuole ripercorrere quella della papà.

La Copa del Rey ha regalato una notte da ricordare a Fede Redondo. Il giovane centrocampista argentino, figlio dell’ex leggenda del Real Madrid Fernando Redondo, ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell’Elche, contribuendo alla netta vittoria per 4-0 contro il Los Garres nel primo turno della competizione.

Arrivato in estate dall’Inter Miami con la speranza di trovare più spazio in Europa, Fede sta iniziando a farsi conoscere anche nel calcio spagnolo. Finora aveva collezionato appena nove minuti complessivi nelle prime dieci giornate di campionato — cinque nel pareggio contro l’Atlético Madrid e quattro nella vittoria contro il Levante — ma la Coppa del Re ha rappresentato la sua occasione per mettersi in mostra.

Fede Redondo, il primo gol in una "formazione fantastica" — Sarabia, tecnico dell’Elche, aveva annunciato prima del match l’intenzione di schierare “una formazione fantastica”, segno che la squadra avrebbe preso sul serio l’impegno di coppa. E così è stato. L’Elche ha dominato la gara fin dai primi minuti, mostrando un gioco fluido e convincente.

Il momento clou per Redondo è arrivato nel secondo tempo, quando si è avventato su un pallone respinto dopo una punizione di Rafa Mir, infilando con freddezza la rete del 4-0. Un gol che, oltre a chiudere definitivamente la partita, ha segnato simbolicamente l’inizio della sua avventura in biancoverde.

L’esultanza del giovane centrocampista è stata carica di emozione: braccia al cielo e un sorriso che raccontava tutto il peso di un sogno realizzato. Per un figlio d’arte come lui, ogni passo viene inevitabilmente paragonato a quello del padre ma Fede sta dimostrando di voler costruire il proprio cammino con pazienza e determinazione.

Sarabia: "Il ragazzo ha grande potenziale" — Nel dopogara, l’allenatore Eder Sarabia ha commentato la sua prova con equilibrio: “Nel primo tempo è stato un po’ troppo smanioso ma nella ripresa, più composto, ha giocato meglio. È un ragazzo che ha grande potenziale".

Per Redondo junior, questa partita rappresenta più di un semplice gol: è la conferma che il talento c’è e che, con il giusto tempo, potrà ritagliarsi uno spazio sempre più importante nell’Elche e, chissà, magari anche nel calcio europeo che conta.