L'eliminazione dalla Champions League è costata la panchina al tecnico portoghese. Nelle ultime ore è arrivato il comunicato della dirigenza dei canarini di Istanbul

Mattia Celio Redattore 29 agosto - 11:08

Josè Mourinho non è più l'allenatore del Fenerbahce. La sconfitta di due giorni fa contro il Benfica e la conseguente eliminazione dalla Champions League ha costretto la società turca a prendere la decisione di separarsi dal tecnico portoghese. Parte così la ricerca del nuovo allenatore. Nelle ultime ore è arrivato anche il comunicato della dirigenza gialloblu.

Fenerbahce, esonerato José Mourinho: ecco il comunicato — Il Fenerbahce non prenderà parte alla prossima Champions League e soprattutto non sarà più guidato da José Mourinho. Lo Special One, nelle prime ore della mattina, è stato infatti esonerato. La sconfitta di ieri sera contro il Benfica è stata fatale al tecnico portoghese che, dunque, manca l'appuntamento con la Coppa dalle grandi orecchie per la sesta volta consecutiva. Inoltre, l'ex allenatore dell'Inter non riesce a concludere la stagione per la quinta volta di fila dopo gli esoneri con Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma e, adesso, Fenerbahce.

Arrivato sulla panchina del Fenerbahce il 2 giugno dello scorso anno, l'ex tecnico della Roma ha chiuso la stagione al secondo posto dietro solo al Galatasaray. Meno entusiasmante il cammino nelle coppe: fuori ai quarti di finale della Coppa di Turchia per mano proprio dei giallorossi, mancata qualificazione in Champions League e in seguito fuori agli ottavi di Europa League. Uno score non certo all'altezza delle aspettative, per lo stratega di Setubal, e la delusione di ieri sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il club di Yıldırım Ali Koç dovrà dunque cercare una nuova guida.

Di seguito il comunicato della dirigenza: "Ci siamo separati da José Mourinho, allenatore della nostra squadra di calcio professionistica A dalla stagione 2024-2025. Lo ringraziamo per l'impegno profuso per la nostra squadra e gli auguriamo successo nella sua futura carriera."