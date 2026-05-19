Isco sta vivendo una stagione di alto livello con il Real Betis, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della squadra andalusa. Il centrocampista spagnolo ha contribuito in modo decisivo al percorso del club, chiuso con la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo raggiunto grazie a continuità, qualità tecnica e leadership in mezzo al campo.

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Isco sogna il Mondiale, De la Fuente ci pensa seriamente per la sua Spagna

Dal punto di vista statistico,, con numeri importanti tra gol e assist in doppia cifra e un impatto costante nella costruzione del gioco offensivo. La sua presenza ha permesso al Betis di alzare il livello della manovra e di competere stabilmente nelle zone alte della classifica.

Arriva ora anche una possibile svolta internazionale. Secondo indiscrezioni, Isco è attualmente il candidato principale per prendere il posto di Fermín López nella lista della Spagna. Il commissario tecnico Luis de la Fuente apprezza molto l’esperienza del giocatore e il suo stato di forma, considerandolo in vantaggio nella corsa alla convocazione. Il momento positivo del centrocampista andaluso, unito alla sua esperienza nei grandi palcoscenici internazionali, lo rende una soluzione affidabile per una nazionale che punta a mantenere alto il livello competitivo.

🚨🔴 EXCL: Isco is currently the most likely candidate to replace Fermín López in the Spain squad. 🇪🇸



De la Fuente highly appreciates Isco’s tournament experience and current form, with the midfielder now leading the race. 👀 pic.twitter.com/mpbIQiUSYh — PITCH•PULSE (@pitchpulse_X) May 19, 2026

Per Isco si tratterebbe di un ritorno di grande valore, dopo anni complicati e una rinascita calcistica vissuta proprio con la maglia del Betis, dove ha ritrovato continuità e centralità nel progetto tecnico. Il possibile inserimento nella nazionale rappresenterebbe un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi mesi, durante i quali Isco è tornato ad essere decisivo sia nella gestione dei tempi di gioco sia nella produzione offensiva, offrendo al Betis soluzioni di qualità e continuità che hanno fatto la differenza nella corsa agli obiettivi stagionali.

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