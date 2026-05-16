Tra i giocatori presenti nella rosa del Betis Siviglia allenato da Manuel Pellegrini figura anche Isco. Dall'estate del 2023, infatti, il calciatore veste la maglia dei biancoverdi risultando anche uno dei più importanti della squadra. Con la squadra proveniente dall'Andalusia, la scorsa stagione ha disputato la finale della Conference League durante la quale ha fornito l'assist per il gol di Ezzalzouli che ha sbloccato l'incontro prima dei quattro gol del Chelsea. La prossima stagione, il Betis giocherà in Champions League ed il centrocampista spagnolo sta per ottenere un primato.

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Betis, il particolare primato di Isco in Champions League

Grazie alla vittoria di martedì sera contro l'con il risultato diIl Betis Siviglia ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Tra l'altro, per i biancoverdi si tratterà dellapartecipazione nella sua storia visto che la prima ed unica risaliva alla stagioneUno dei calciatori del Betis è l'esperto Isco, che conosce molto bene il palcoscenico e le difficoltà della coppa dalle grandi orecchie. Per di più, grazie a questo traguardo molto importante della sua squadra, il centrocampista otterrà un primato particolare.

Cardiff, Galles - 3 giugno 2017: Isco del Real Madrid festeggia col trofeo della Champions League dopo la finale di Champions League Final tra Juventus e Real Madrid al National Stadium. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Nel momento in cui scenderà in campo con la maglia biancoverde durante una partita della prossima edizione del più importante torneo europeo, infatti, il classe 1992 diverrà il primo calciatore ad aver giocato in Champions League con ben cinque squadre spagnole diverse. La prima è stata il Valencia, due match nella stagione 2010/2011, segue il Malaga nell'annata 2012/2013 con 12 presenze e tre reti. In seguito c'è il Real Madrid, squadra con cui lo spagnolo ha giocato dal 2013 al 2022 vincendo ben cinque volte la coppa dalle grandi orecchie. Poi c'è il Siviglia nella prima parte della stagione 2022/2023. Il Betis, tra qualche mese, diventerà la quinta squadra.

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