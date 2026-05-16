Sembra essere molto vicino il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Il club della Liga Spagnola, infatti, ha scelto il portoghese come prossimo allenatore e, di conseguenza, avrà luogo anche l'addio di Alvaro Arbeloa. Attualmente, Mou ricopre lo stesso ruolo al Benfica, dove potrebbe chiudere il campionato da imbattuto anche se non è riuscito a vincere il titolo di Campione del Portogallo, conquistato dal Porto allenato da Francesco Farioli.

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🚨 Real Madrid have José Mourinho’s full green light since last week and the deal is expected to be completed very soon.



Mou never had any doubts, also never created issues in initial discussions about next steps.



He’s super excited by this second Real Madrid chapter. 🔥 pic.twitter.com/4ONS0nMT6V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2026

Il ritorno di Mourinho al Real Madrid è sempre più vicino

Dopo una stagione senza trofei, il Real Madrid ha intenzione di ripartire subito e, per farlo, ha voluto iniziare dalla scelta del nuovo allenatore. I Blancos, nella prima parte di questa stagione, avevano come allenatore, che ha concluso la sua esperienza con la sconfitta nella finale dicontro il. Dopo che l'ex centrocampista ha lasciato l'incarico di comune accordo col club, ha avuto luogo l'arrivo di Arbeloa. Quest'ultimo, però, ha esordito con l'eliminazione dallaagli ottavi di finale per mano dell', squadra della

Londra, Inghilterra - 29 settembre 2025: José Mourinho, allenatore del Benfica, reagisce durante una sessione di allenamento Benfica allo Stamford Bridge. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Dopo queste due scelte giovani, che non hanno portato grandi risultati ed una stagione conclusa senza trofei, il Real ha deciso di puntare all'esperienza. Sul suo profilo X, infatti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato che la squadra della massima divisione spagnola ha scelto Mourinho come candidato principale per la panchina. Dopo le prime notizie sulle voci ed i vari contatti, adesso il noto giornalista ha scritto che l'accordo tra le parti è molto vicino e potrebbe arrivare ad una conclusione nei prossimi giorni. Lo Special One, attualmente al Benfica, non ha mai avuto dubbi né creato problemi durante la trattativa. Per di più, non vede l'ora di tornare sulla panchina del Real Madrid, con cui ha vinto la Liga nella stagione 2011/2012.

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