Il Barcellona è infermabile: altra vittoria e titolo ad un passo. I blaugrana non sbagliano contro il Getafe e - nonostante l'assenza di Yamal - riescono a garantirsi altri tre punti di vitale importanza: ora sono a più 11 sul Real e già dal prossimo weekend possono avere la matematica certezza di essere campioni, a 4 giornate dal termine. Un percorso quello della squadra di Flick, encomiabile: gioco aggressivo, gol, fantasia e concretezza. Tutte qualità che hanno permesso al Barcellona di dominare LaLiga. A festeggiare - il quasi certo trionfo - non ci sarà Yamal: lo spagnolo si è infortunato contro il Vigo e ha dovuto dire addio anticipatamente. Ma i compagni di squadra non lo dimenticano: il gesto di Fermin Lopez dopo la rete contro il Getafe ne è la prova.

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❤️💙 Fermin Lopez dedicates his goal to Lamine Yamal who recently got injured. 🇪🇸 pic.twitter.com/k3aFB9hzgP — EuroFoot (@eurofootcom) April 25, 2026

Fermin Lopez, gol e gesto per Yamal: esultanza da applausi

colpisce allo scadere del primo tempo, suggellando un’azione di rara pulizia tecnica: recupero provvidenziale di Pau Cubarsí, apertura visionaria die inserimento impeccabile del numero 16, che davanti a Davidnon trema e deposita il pallone in rete con glaciale lucidità. Ma oltre al gol, a prendersi la scena - come detto precedentemente - è l’esultanza: un gesto carico di significato, con cuiha voluto, oggi fermo ai box. Il giovane blaugrana ha riproposto la celebre celebrazione del compagno, esibendo il numero 304, simbolo identitario del quartiere Rocafonda e ormai marchio distintivo del talento classe 2007.

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Un tributo autentico, subito ricambiato sui social dallo stesso Yamal con un affettuoso "Love u my g!!!". La serata conferma anche il momento d’oro di Fermin Lopez, sempre più protagonista nello scacchiere del Barcellona: sono già 13 i gol stagionali - sei in Liga - a cui si aggiungono 16 assist in 44 presenze complessive. Numeri che raccontano non solo una crescita evidente, ma anche la definitiva consacrazione di un giocatore ormai centrale nelle ambizioni dei blaugrana nella fase più importante della stagione.

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