Nei regolamenti FIFA non vi sono norme che potrebbero impedire all'Iran di giocare nel girone degli USA. Va comunque segnalato che i cittadini iraniani siano soggetti a un divieto di viaggio verso gli States. Questo problema si può però risolvere facilmente: il divieto stesso contiene una esenzione per i giocatori, allo staff, alle famiglie delle squadre che partecipano alla Coppa del Mondo.

Più complessa la questione del girone: sebbene il torneo sia ospitato anche da Canada e Messico, solo ottenendo un posto nel gruppo A l'Iran potrebbe giocare tutte le partite in Messico. Se l'Iran vincesse quel girone, rimarrebbe in Messico per la partita degli ottavi di finale e per eventuali partite dei quarti di finale. Se dovesse andare oltre - e non ha mai raggiunto una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo - giocherebbe poi negli Stati Uniti.