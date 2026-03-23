L'inglese, chiamato a commentare la partita tra City e Arsenal, è stato protagonista di un episodio divertente con un tifoso della squadra di Guardiola, che lo provocava con parole poche carine sul suo passato ai Red Devils

Vincenzo Di Chio 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 18:16)

La finale di Carabao Cup si è chiusa con un netto 2-0 a favore del Manchester City contro l'Arsenal, regalando a Pep Guardiola il suo quinto successo personale in questa competizione con il club. La squadra di Guardiola ha mostrato una superiorità costante, mentre i Gunners devono ora affrontare la delusione e prepararsi a recuperare le energie per vincere la Premier League. Oltre al campo, la finale ha catturato l'attenzione anche per un curioso episodio sugli spalti e per le analisi in studio: Gary Neville, impegnato come co-commentatore su Sky Sports, si è reso protagonista in un simpatico episodio con un tifoso dei Citizens.

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L'episodio curioso di Gary Neville con il tifoso del Manchester City — Durante la partita disputata a Wembley, l'ex difensore del Manchester United si è trovato al centro di un episodio curioso con un tifoso del Mnachester City. Mentre Neville posava per una foto a pochi passi dai sostenitori, un fan del City ha iniziato a rivolgergli una serie di insulti volgari e provocatori. Tra le offese, si riusciva a distinguere chiaramente che gli appellativi era chiaramente rivolti al suo passato da giocatore al Manchester United.

L'inglese, con grande compostezza, ha deciso di reagire con un gesto simbolico, portando un dito sulle labbra per zittire il tifoso. Nonostante questo, il sostenitore ha continuato a gridare le sue provocazioni, ma l'ex calciatore ha preso la situazione con molta filosofia, ridacchiando e suscitando una risata anche nel tifoso.

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Le osservazioni di dopo il match — Dopo il fischio finale, Neville ha analizzato le possibili conseguenze del risultato sulla lotta al titolo, condividendo le sue idee e impressioni con il pubblico di Sky Sports e ITV, dove era impegnato come secondo commentatore.

Ha detto: "L'impatto che potrebbe avere il Man City aveva bisogno di qualcosa per motivarsi e l'hanno appena ottenuto. L'Arsenal deve riprendersi, ma Pep sarà molto oroglioso dei suoi ragazzi perchè la sua squadra ha fatto il suo dovere. I Gunners hanno tempo, ma Arteta ha un compito ostico davanti a sè".

Le sue parole hanno sottolineato sia la forza della squadra di Guardiola sia le sfide che attendono l'Arsenal nella seconda parte di questa stagione. Neville ha messo in evidenza come questo risultato possa avere un effetto motivazionale per il City, confermando allo stesso tempo il compito arduo di Mikel Arteta che deve rimettere in carreggiata i suoi uomini.

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