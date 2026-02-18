Non è mai troppo tardi per riprendere una carriera interrotta: dopo il terribile infortunio alla spalla dello scorso anno, l'attaccante del Monaco sembra aver riguadagnato il talento mostrato nella stagione '22-23

Pietro Rusconi Redattore 18 febbraio 2026 (modifica il 18 febbraio 2026 | 20:55)

C'era un tempo in cui Folarin Balogun era una delle punte più interessanti di tutto il panorama europeo. Stagione 2022-23, una Ligue 1 insolitamente combattuta fra PSG e Lens (secondo per solo 1 punto) mette in mostra alcuni fra i talenti offensivi più particolari del campionato francese. Kylian Mbappé ha dominato la classifica marcatori ma sotto si trovavano piccole gemme pronte a prenderne la teorica eredità. Gli ampi spazi lasciati dalle difese delle squadre di prima divisione, hanno permesso a giovani talenti (rapidi e spietati) di segnare valanghe di gol, impressionando tanti top club. Tra questi troviamo il neo duo bianconero Lois Openda (21 reti a Lens, poi passato al RB Lipsia) e Jonathan David (24 gol a Lille), Elye Wahi (19 marcature col Montpellier) e infine Folarin Balogun dello Stade Reims a 20 gol.

Il record di Folarin Balogun — Di questi calciatori solo David e in parte Openda hanno mostrato una certa continuità nei loro percorsi calcistici successivi (nonostante un periodo attuale piuttosto in ombra in Italia). Wahi si è perso nei meandri del calciomercato sostituendo inizialmente proprio Openda e poi girando OM, Eintracht e Nizza senza mai trovare un luogo ideale. Lo statunitense invece è passato al Monaco, un club ideale per crescere e sbocciare senza eccessive pressioni. Un ambiente dal respiro europeo e dal gioco ambizioso, apparentemente perfetto per la punta proveniente dal settore giovanile dei gunners.

Tuttavia, questi due anni e mezzo non sono stati all'altezza delle aspettative. Per Balogun sono arrivati solo 22 gol in 78 presenze, con una stagione '24-25 profondamente influenzata da un infortunio alla spalla che ne ha pregiudicato l'annata (44 partite saltate). Tuttavia, quest'anno lo statunitense sembra essere in ripresa e questa stagione è arrivato in doppia cifra stagionale. È soprattutto in Champions che Folarin Balogun si è scatenato. Ottime prestazioni (come contro Bremer) e anche tante reti. La doppietta al PSG nell'andata dei playoff ha portato la punta monegasca a 5 gol nella competizione, infrangendo un nuovo record. Con questo bottino Balogun ha superato le 4 reti siglate da Pulisic nella Champions passata, diventando lo statunitense più prolifico in una stagione di CL.