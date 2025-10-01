Fiorentina-Sigma Olomouc, il pronostico: Viola favoriti con Over e No Goal

Fiorentina-Sigma Olomouc, scopri il pronostico di DDD: esordio per i viola di mister Pioli nella fase a gironi di Conference League

Vincenzo Bellino Redattore 1 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 15:42)

Giovedì sera (calcio d'inizio ore 21:00 all'Artemio Franchi) la Fiorentina scende in campo contro il Sigma Olomouc per la prima giornata della fase a gironi di Conference League. Dopo un avvio difficile in campionato, con zero vittorie finora, i Viola cercano riscatto e fiducia davanti al proprio pubblico. Di fronte, una squadra ceca in crisi di risultati, che nelle ultime quattro partite ha raccolto solo due pareggi e due sconfitte.

Qui Fiorentina — La squadra di Pioli non ha ancora trovato una vittoria in campionato, ma in Europa ha mostrato segnali positivi nei preliminari. Il momento è delicato: serve subito un successo per ritrovare fiducia e partire bene nella fase a gironi.

Qui Sigma Olomouc — I cechi attraversano una fase complicata: nelle ultime quattro gare di campionato non hanno mai vinto (2 pareggi e 2 sconfitte). Una crisi che potrebbe pesare molto in una sfida così impegnativa.

Probabili formazioni — Fiorentina in campo con De Gea tra i pali, linea difensiva a tre composta da Comuzzo, Pablo Marí e Viti. A centrocampo Dodo e Gosens agiranno sulle fasce, mentre Mandragora, Fagioli e Ndour presidieranno il cuore del reparto. In attacco, spazio alla coppia Piccoli-Dzeko.

Sigma risponde con un 4-2-3-1; Koutny in porta, difesa a quattro con Slavicek, Sylla, Huk e Slama. A centrocampo Beran e Breite agiranno come mediani, supportati da Dolznikov, Tkac e Navratil sulla trequarti. L’unica punta sarà Mikulenka.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marí, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Gosens; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli

SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Huk, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Navratil; Mikulenka. Allenatore: Tomas Janotka

Fiorentina-Sigma Olomouc, il Pronostico di DDD — La Fiorentina ha tutte le carte in regola per battere la formazione ceca. La squadra di Pioli è favorita secondo le quote dei bookmakers e l'esordio nella fase a girone di Conference League potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovare il sorriso che manca proprio dal doppio confronto dei preliminari contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr.

La vittoria della Fiorentina quotata 1.22, il pareggio si attesta a 5.5, mentre una sorprendente affermazione del Sigma Olomouc vale 12 volte la posta in gioco (12,00).

Per quanto riguarda i gol, la partita potrebbe essere a senso unico: è probabile che gli ospiti non segnino (No Goal, quota 1.61) e che la Fiorentina trovi la rete più volte, rendendo l’Over 2.5 a 1.55 una scelta plausibile. Il risultato esatto suggerito, basandosi sulla forza della squadra di Pioli, potrebbe essere un netto 3-0 (quota 6.0), confermando la supremazia della Fiorentina in questo match di Conference League.

Fiorentina-Sigma Olomouc, cosa scommettere —

Esito Finale 1

Over 2,5

No Goal

Risultato esatto: 3-0