Ecco come poter seguire in diretta il quarto match del turno degli ottavi di finale in programma domenica alle ore 22 a Miami

Filippo Montoli 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 13:02)

L'ultima partita della giornata di domenica 29 giugno è quella tra Flamengo e Bayern Monaco. Dall'incontro uscirà la sfidante di una tra Psg e Inter Miami, in campo poche ore prima. Il match è in programma all'Hard Rock Stadium di Miami alle ore 22. I rossoneri vogliono continuare a sognare e portare un'altra brasiliana ai Quarti, mentre i tedeschi vogliono rispettare i favori dei pronostici e passare il turno. Ecco dove poter vedere Flamengo-Bayern Monaco in diretta tv e streaming.

Il percorso ai gironi delle due squadre — I Carioca allenati da Filipe Luis arrivano alla sfida di questa sera da imbattuti. Le vittorie nette e convincenti contro Espérance (2-0) e Chelsea (3-1) hanno garantito ai rossoneri l'approdo alla fase successiva del torneo. Il pareggio finale per 1-1 contro il Los Angeles FC ha infine permesso al Flamengo di passare il Gruppo D da capolista.

Il Bayern Monaco, come il Flamengo, ha ottenuto il pass per gli Ottavi di Finale già dopo le prime due partite del Gruppo C. L'esondante vittoria per 10-0 contro l'Auckland e quella di misura per 2-1 contro il Boca Juniors sono state sufficienti per Vincent Kompany. Il primo posto del girone è stato perso però proprio all'ultima giornata contro il Benfica, nella sconfitta per 1-0.

Le probabili formazioni — Per Filipe Luis la squadra è praticamente al completo. L'unico in dubbio per la partita di questa sera è Nicolàs de la Cruz. Il tecnico brasiliano scende in campo con il suo solito 4-2-3-1. In porta Rossi, davanti al quale giocano Wesley, Danilo, Pereira e Ayrton. In mediana confermato il duo ex Serie A Pulgar-Jorginho. Sulla trequarti Gerson e Araujo affiancano l'uruguaiano de Arrascaeta. Unica punta dovrebbe giocare Plata.

Le assenze sono invece molto più numerose per Kompany. A quelle già note e più importanti di Kim e Davies si aggiunge il dubbio sulle condizioni di Musiala. Il belga dovrebbe quindi schierare il 4-2-3-1. Neuer tra i pali. Difesa a quattro con Laimer, il neo acquisto Tah, Stanisic e Guerreiro. In mediana il duo Kimmich-Goretka è alle spalle del trio Olise-Müller-Coman. Davanti, spazio a Harry Kane.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Wesley, Danilo, Pereira, Ayrton; Pulgar, Jorginho; Gerson, de Arrascaeta, Araujo; Plata. Allenatore: Filipe Luis.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Goretka; Olise, Müller, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

Flamengo-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta — Il quarto Ottavo di Finale del Mondiale per Club in programma domenica 29 alle ore 22 italiane sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Italia 1. Sarà possibile inoltre seguire la partita in diretta streaming su Mediaset Infinity e sull'app di Dazn gratuitamente.