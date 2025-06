Flamengo-Chelsea, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco dove poter vedere in diretta la partita della seconda giornata del Gruppo D del Mondiale per Club in programma venerdì sera a Philadelphia

Filippo Montoli 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 10:02)

La seconda giornata del Gruppo D del Mondiale per Club vede affrontarsi Flamengo e Chelsea, le due squadre che si contendono il primo posto del girone. La partita è in programma venerdì alle ore 20 italiane e si gioca al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Ecco dove vedere Flamengo-Chelsea in diretta tv e streaming.

Come arrivano le due squadre — I brasiliani sono nel pieno della loro stagione. Hanno da poco concluso i gironi della Copa Libertadores, dove sono passati come secondi e affronteranno i connazionali dell’Internacional agli Ottavi. In campionato, invece, si trovano al comando dopo undici giornate e con una partita in meno per via degli attuali impegni statunitensi. Il Mondiale per Club lo hanno aperto con una vittoria, come da previsione, contro i tunisini dell’Esperance per 2-0.

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Il Chelsea non scendeva in campo dalla finale di Conference League del 28 maggio vinta per 4-1 contro il Betis. Nonostante il lungo stop, intermezzato dalla pausa nazionali, la squadra inglese ha rispettato i pronostici iniziali sulla prima partita del girone vincendo per 2-0 con il Los Angeles FC. Il primo posto del girone passa molto probabilmente per la partita contro il Flamengo e per questo Enzo Maresca deve mandare in campo l’undici ideale dei Blues.

Le probabili formazioni — Filipe Luis ha fuori dai disponibili il solo Nicolas de la Cruz. Anche contro il Chelsea dovrebbe schierare il 4-2-3-1. In porta Rossi. Linea di difesa con Varela, Pereira, Ortiz e Ayrton. In mediana la coppia ex Serie A Pulgar-Jorginho. Davanti, il trio formato da Gerson, de Arrascaeta e Araujo sarà alle spalle dell’unica punta Pedro.

Maresca deve fare a meno di Fofana, Kellyman e Mudryk e anche il tecnico italiano scende in campo con il 4-2-3-1. La porta è difesa da Sanchez. Gli esterni James e Cucurella sono affiancati da Chalobah e Colwill. Il duo di mediana vede Enzo e Caicedo, alle spalle del trio Neto-Palmer-Madueke. La punta sarà Jackson.

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Pereira, Ortiz, Ayrton; Jorginho, Pulgar; Gerson, de Arrascaeta, Araújo; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Madueke; Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.

Team news ahead of Flamengo. 🗞️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 19, 2025

Dove vedere Flamengo-Chelsea in diretta tv e streaming — La partita in programma venerdì sera alle ore 20 sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in diretta streaming su Dazn. La piattaforma permette di seguire tutto il Mondiale per Club gratuitamente sulla propria app.