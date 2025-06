La solidità difensiva dei brasiliani e l'esperienza europea di alcuni giocatori possono mettere in difficoltà i Blues che partono comunque favoriti

Filippo Montoli 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 11:02)

Il primo posto del Gruppo D passa per il Lincoln Financial Field di Philadelphia, dove venerdì sera si affrontano Flamengo e Chelsea. Entrambe hanno vinto la partita d'esordio con un netto 2-0, rispettando i pronostici, e arrivano così allo scontro diretto in assoluta parità. Sarà quindi Brasile contro Inghilterra, Paesi in cui lo stile di gioco è molto diverso, ma dove il calcio è sacro. Ecco il pronostico della redazione di DDD.

La stagione di Flamengo e Chelsea — La stagione dei brasiliani è cominciata a marzo con l'inizio del Brasileirão. Il Flamengo infatti si trova nel pieno della propria stagione, considerando anche la Libertadores. Al momento dopo undici giornate la squadra di Rio de Janeiro è in vetta alla classifica a pari punti con il Cruzeiro, ma con una partita in meno. In Coppa, invece, ha passato da secondo il girone e dovrà affrontare agli Ottavi l'Internacional. Tra i giocatori più in forma e da tenere d'occhio ci sono de Arrascaeta, che solo in campionato ha fatto registrare 9 gol e 4 assist, e il portiere Rossi, che ha mantenuto la porta inviolata per 8 partite su 11.

Il Chelsea ha iniziato alla grande in campionato, arrivando a gennaio a pochi punti dal primo posto e facendo credere di poter seriamente ambire alla vittoria finale. Nel 2025 ha però perso terreno, finendo per guadagnare proprio all'ultimo l'accesso alla Champions League del prossimo anno. Se negativi sono stati i percorsi nelle due coppe nazionali, di tutt'altra faccia è stato quello in Conference League. Con la vittoria per 4-1 sul Betis, i londinesi sono riusciti a portarsi a casa il trofeo. Per il Chelsea l'attenzione è in particolare su Pedro Neto, l'uomo più in forma del momento con 1 gol e 2 assist nelle ultime 5 partite.

Le probabili formazioni — FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Pereira, Ortiz, Ayrton; Jorginho, Pulgar; Gerson, de Arrascaeta, Araujo; Pedro. Allenatore: Filipe Luis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; Neto, Palmer, Madueke; Jackson. Allenatore: Enzo Maresca.

Flamengo-Chelsea, il pronostico di DDD — Per i bookmakers il Chelsea parte molto favorito con una quota di 1.90 rispetto al 4.00 del Flamengo. Il pareggio viene dato a 3.60. La partita però potrebbe riservare delle sorprese o comunque un risultato non così netto. I brasiliani infatti possono contare su giocatori di esperienza, anche per quanto riguarda i campionati europei: Danilo, Pulgar, Gerson e Jorginho sono solo alcuni. Inoltre, è una squadra molto solida a cui è difficile segnare. Allo stesso modo il Chelsea ha subito pochissimo nelle ultime partite, ma ha trovato sempre la via del gol. Il pronostico per quanto riguarda il risultato esatto è Flamengo-Chelsea 1-2. L'alternativa meno ardita è quella del Goal, dato a 1.75.