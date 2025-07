Flamengo-Fluminense, il derby di Rio de Janeiro: info partita, probabili formazioni, diretta tv e streaming gratis

Nella notte italiana tra domenica 20 e lunedì 21 luglio, a partire dalle 00:30, andrà in scena uno dei match più iconici del calcio brasiliano: il leggendario "Fla-Flu", ovvero la sfida senza tempo tra Flamengo e Fluminense, valida per la 15ª giornata del Campeonato Brasileiro Série A.

Il Maracanã si prepara a essere il palcoscenico di un altro scontro epico. Il Flamengo vuole rialzarsi dopo il ko col Santos e inseguire la vetta del campionato, mentre il Fluminense cerca continuità dopo un percorso altalenante ma incoraggiante, specialmente dopo l’ottima prova nel Mondiale per Club.

Fla-Flu, un po' di storia e numeri — La storica rivalità tra Flamengo e Fluminense affonda le sue radici in un episodio emblematico datato ottobre 1911. In quel periodo, un gruppo di calciatori del Fluminense, delusi e in contrasto con la dirigenza, decise di abbandonare il club.

La destinazione? Un’altra realtà sportiva della città: il Clube de Regatas do Flamengo, che all’epoca era attivo solo in ambito remiero e non disponeva ancora di una squadra di calcio.

Quello in programma lunedì notte sarà il Derby di Rio de Janeiro numero 437. Al momento il bilancio sorride al Flamengo con 158 vittorie, 137 sono i pareggi e 135 le vittorie del Fluminense.

Qui Flamengo — Dopo la recente sconfitta contro il Santos (1-0) il Flamengo ha perso temporaneamente la vetta della classifica e ora occupa la seconda posizione in classifica, a -3 proprio dal Cruzeiro . Oltre al ko rimediato contro la squadra di Neymar, il Mengao nelle ultime 15 partite ha perso soltanto in un'altra occasione, al Mondiale per club contro il Bayern Monaco. Sono otto le vittorie stagionali ottenute nel Brasileirao, l'ultima sconfitta tra le mura amiche risale addirittura allo scorso aprile in Copa Libertadores, mentre in campionato addirittura da gennaio.

Qui Fluminense — Due vittorie, un pareggio e due sconfitte per il Fluminense nelle ultime cinque apparizioni stagionali in campionato, recentemente al tappeto contro il Cruzeiro. La squadra di Portaluppi è un po' attardata dal duo di testa, momentaneamente ottava a -7 dalla vetta. Tuttavia il percorso incoraggiante al Mondiale per Club, dalla fase ad eliminazione diretta fino alla rimonta in semifinale col Chelsea, dà morale e fiducia a Thiago Silva e compagni in vista del prosieguo della stagione.

Flamengo-Fluminense, probabili formazioni — FLAMENGO (4-2-3-1): A. Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Varela; Allan, Jorginho; Bruno Henrique, De Arrascaeta, Luiz Araújo; Plata. Allenatore: Filipe Luís

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renê; Martinelli, Hercules; Arias, Nonato, Soteldo; Germano Cano. Allenatore: Renato Gaucho Portaluppi.

Flamengo-Fluminense: dove vedere il derby di Rio de Janeiro in Diretta Tv e in Streaming GRATIS — FLAMENGO FLUMINENSE BRASILE DIRETTA LIVE STREAMING GRATIS - Nella notte italiana tra domenica 20 luglio e lunedì 21 luglio, gli occhi degli appassionati di calcio sudamericano saranno puntati sullo storico derby di Rio de Janeiro tra Flamengo e Fluminense, valido per la 15ª giornata del Campeonato Brasileiro Série A. (fischio d’inizio è programmato per le 00:30 ora italiana).

Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per trasmettere l’incontro in diretta, rendendo impossibile la visione tradizionale in TV. Tuttavia, sarà comunque possibile seguire il match in diretta streaming grazie alla piattaforma bet365, sia tramite il sito ufficiale che attraverso la app dedicata.

Per chi invece preferisce restare aggiornato senza guardare il live, esistono alternative gratuite e facilmente accessibili: i canali social ufficiali di Flamengo e Fluminense, così come i rispettivi siti web, offriranno aggiornamenti in tempo reale, con cronaca scritta, highlights e contenuti esclusivi direttamente dal Maracanã.