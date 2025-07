Flamengo-Fluminense, il pronostico del derby di Rio de Janeiro

Schieramento a specchio per la Fluminense che si affiderà a Fabio tra i pali. Difesa a quattro, al fianco di Thiago Silva ci sarà Freytes con Samuel Xavier e Renê sulle corsie basse esterne. In cabina di regia spazio a Hercules , giustiziere dell' Inter al Mondiale e Martinelli ; in attacco, alle spalle dell'unica punta Cano , altro killer della Beneamata di Cristian Chivu , agiranno sulla trequarti Soteldo, Nonato e Arias.

Pronostico e quote

Per i bookmakers il Flamengo parte favorito contro il Fluminense. La possibile vittoria dei rossoneri è quotata a 1,75; segno X offerto a 3.30, mentre il colpaccio della compagine ospite vale cinque volte la posta in gioco (quota 5.00). Gli ultimi cinque precedenti raccontano di una sfida che solitamente non regala poche emozioni, una gara in cui spesso è una zampata a far la differenza, una sfida molto tattica che fa pensare agli esiti No Goal (nessuna o soltanto una delle due squadre a segno, quota 1.57) o Under 2,5 (meno di tre reti realizzate, quota 1,50).