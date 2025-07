Nel 1984 , il terzino ha vinto col club di Rio de Janeiro il campionato nazionale . Dal 1986 al 1988 ha giocato per due stagioni in prestito al Brescia , diventando titolare fisso nella formazione di Bruno Giorgi . In un'intervista di pochi anni fa, il brasiliano ha parlato così della sua esperienza con le Rondinelle : "Fu un'esperienza importante per me, ho imparato l'italiano e conosciuto persone simpatiche".

Dal Mondiale del 1994 al ritiro

Dopo il Genoa, Branco ha fatto ritorno in patria giocando per diverse squadre dal 1993 al 1995: Grêmio; Corinthians; ritorno al Fluminense; Flamengo, con cui ha segnato 9 reti in 35 partite di campionato; Internacional de Porto Alegre. Nel 1994 ha vinto con la Nazionale Brasiliana il Mondiale, durante il quale ha segnato una rete contro l'Olanda ai quarti di finale. Dopo gli anni in patria, il terzino è tornato in Europa per indossare la maglia del Middlesbrough. Dopo l'Inghilterra, il classe 1964 torna in Brasile per vestire la maglia del Mogi Mirim, prima di esordire in MLS coi New York Metrostars, che oggi conosciamo come Red Bulls, per poi concludere la sua carriera a 34 anni tornando ancora al Fluminense.