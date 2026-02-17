Nonostante l'amarezza per la sconfitta, il tecnico tedesco non cerca scusa e punta subito a riprendersi la vetta della classifica: e domenica c'è il Levante

Mattia Celio Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 12:32)

Brutto ko per il Barcellona. La squadra di Hansi Flick viene rimontata, sconfitta 2-1 dal Girona e perde così la vetta della classifica, adesso occupata nuovamente dal Real Madrid. All'iniziale vantaggio di Cubarsi hanno risposto Lemar e Beltran. Prima dell'intervallo, inoltre, Lamine Yamal si è fatto neutralizzare un calcio di rigore. Proprio il tecnico dei catalani è intervenuto in conferenza stampa alla fine della partita dove non ha nascosta l'amarezza ma non ha neanche cercato alibi per la sconfitta.

Barcellona, tutta l'amarezza di Hansi Flick: "Dobbiamo concentrarci su noi e migliorare" — Un Hansi Flickmolto amareggiato quello che si è presentato in conferenza stampa dopo il pesante KO contro il Girona che è costato al Barcellona la vetta de LaLiga. Il tecnico dei blaugrana, tuttavia, non ha cercato scorciatoie e non ha nascosto il momento difficile che ultimamente sta vivendo la sua squadra: 2 sconfitte nelle ultime 5 partite di campionato più la debacle in Copa del Rey contro l'Atletico Madrid. Ma ora non è tempo di abbattersi, bensì di reagire.

Come lo stesso allenatore ha dichiarato: "Non stiamo attraversando un buon periodo, soprattutto nelle transizioni difensive - ammette Flick - Loro hanno avuto occasioni, ma anche noi". A fare la differenza sono stati gli episodi: "Il nostro posizionamento, specialmente a centrocampo, non è stato buono. Siamo stati troppo aperti. Dobbiamo mantenere la calma". A causa della sconfitta di ieri adesso il Barça è sceso al secondo posto. Ovviamente la stagione è ancora lunga e ci sta il tempo per recuperare: "Abbiamo una settimana lunga davanti, concederò due giorni di riposo ai ragazzi per resettare e tornare più forti".

Nel corso della partita il Barcellona ha avuto le sue occasioni per vincere, soprattutto il rigore fallito da Lamine Yamal. Non è riuscito a difendere la rete di vantaggio ma il gol decisivo di Beltran ha lasciato più di qualche dubbio. Dubbi sui quali però Flick non vuole pensare troppo: "Che ne pensi tu? È fallo, no? Non c’è bisogno di aggiungere altro". I catalani torneranno in campo domenica alle 16:15 contro il Levante, subito un'occasione per riscattarsi.