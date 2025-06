Flop Mondiale: Ulsan-Mamelodi con meno di cento tifosi allo stadio

Scoppia l'ennesima polemica in America, dopo il flop al botteghino di Chelsea-LAFC, stanotte se ne registrato un altro con protagoniste due squadre del girone F

Michele Massa 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 11:39)

I numeri continuano a non sorridere al Mondiale per Club. Sicuramente non parliamo di una partita di cartello, ma ieri sera all'Inter & Co Stadium di Orlando è andata in scena Ulsan HD contro Mamelodiche è entrata nella storia per il record negativo di presenze sugli spalti. Numeri impietosi, sicuramente non favoriti da orario e giorno (lavorativo).

Meno di cento tifosi allo stadio, flop totale per Ulsan-Mamelodi — La partita si è chiusa col risultato di 0-1 per i sudafricani con Rayners grande protagonista nella prima frazione autore di tre gol (due annullati col VAR). In una partita tutto sommata ben gestita dalla squadra di Azevedo Cardoso. Ma sui social l'attenzione non è stata per i protagonisti in campo bensì per i pochissimi presenti sugli spalti. Secondo alcune fonti americane, gli spettatori erano 97, tra cui quasi tutti per la squadra vincitrice.

Non una bellissima immagine per questo Mondiale, che non sta convincendo i tanti utenti social, anzi le polemiche sembrano essere all'ordine del giorno. Quella delle presenze negli stadi è una delle tematiche più frequenti, nonostante alcune partite hanno registrato numeri ottimi (specialmente quelle delle big e delle squadre sudamericane), altre invece sono finite alla gogna. Prima del match di stanotte, al centro della polemica c'era finita la sfida tra Chelsea e Los Angeles FC, anche in quel caso lo stadio era quasi del tutto deserto.